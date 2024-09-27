De Pabllo Vittar a Justin Bieber, capixaba Nick Cruz revela seus artistas preferidos

Nick Cruz revela curiosidades pessoais em desafio de HZ Crédito: Felipe Khoury

O que muita gente sabe sobre o cantor Nick Cruz é que ele acabou de participar do reality show Estrela da Casa, da TV Globo. Mas o que será que pouca gente sabe? Nós, de HZ, recebemos o capixaba nesta sexta-feira (27), e fomos atrás de curiosidades pra lá de pessoais.

Entre habilidades na cozinha e até a perda de movimento de um dedo, Nick abriu o jogo no primeiro desafio de HZ sobre alguns fatos da sua vida que ninguém - ou poucas pessoas - sabe.

Além disso, também fizemos um game divertido com artistas nacionais e internacionais. Através das escolhas pessoais de Nick, montamos um line-up dos sonhos do artista "made in ES". Tem de Rihanna a Caetano Veloso. Confira o resultado abaixo:

BATALHA DE ARTISTAS

3 CURIOSIDADES DE NICK