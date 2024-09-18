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Televisão

Capixaba Nick Cruz é o quinto eliminado do Estrela da Casa

Cantor trans deixa reality em noite de batalha contra Leidy e Matheus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 08:46

Nick Cruz é o quinto eliminado do Estrela da Casa
Nick Cruz é o quinto eliminado do Estrela da Casa Crédito: Manoella Mello/Globo
Nick Cruz foi o eliminado desta terça-feira (17) no Estrela da Casa, após ter o menor número de votos na batalha musical contra Leidy Murilho e Matheus Torres. Nick teve 12% dos votos, Leidy teve 31% e Matheus ganhou a batalha, com 55%.
Em noite de Festival com plateia ao vivo no reality, seis participantes se apresentaram. Os primeiros a cantar foram os três "emparedados" da noite. Leidy cantou o hit gospel "Ressuscita-me", Matheus escolheu "Luz dos Olhos", de Nando Reis, para o seu repertório e Nick mostrou sua versão de "Pouca Pausa", de Clau.
Em seguida, a Estrela da Semana, Unna X, cantou "Dengo", de João Gomes, em uma versão eletrônica e Gael Vicci, o hitmaker da semana, cantou sua música autoral "Vidente".
Por último, MC Mayarah apresentou "A Boba fui Eu", de Ludmilla. A participante foi convidada pelo hitmaker da semana para participar do festival.

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