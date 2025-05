Dia a dia

5 receitas surpreendentes com ovo para o almoço

Aprenda a preparar opções deliciosas com um dos ingredientes mais versáteis da cozinha

Publicado em 9 de maio de 2025 às 14:04

Quiche de repolho com ovos cozidos Crédito: teleginatania | Shutterstock

Se você acha que o ovo é apenas um acompanhamento, é hora de repensar esse ingrediente. Seja cozido, mexido, pochê, assado ou empanado, ele pode brilhar em receitas principais que surpreendem pelo sabor e praticidade. Ideal para quem busca refeições rápidas sem abrir mão do valor nutricional, ele combina com legumes, massas, grãos e muito mais. >

A seguir, descubra cinco receitas surpreendentes com ovo para o almoço! >

Quiche de repolho com ovo cozido

Ingredientes:>

Massa >

>

1 1/2 xícara de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 colher de sopa de água gelada (se necessário)

1 pitada de sal >

Recheio >

2 xícaras de chá de repolho fatiado finamente

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

4 ovos cozidos e fatiados em rodelas

3 ovos

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1 colher de chá de sal

1 pitada de noz-moscada

Cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo:>

Massa >

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente a manteiga e misture com a ponta dos dedos até formar uma farofa. Junte o ovo e misture até formar uma massa homogênea (adicione a água apenas se necessário). Modele em disco, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. >

Recheio >

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela, adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Acrescente o repolho e refogue até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Reserve para esfriar. Em seguida, em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite, o leite, o queijo ralado, a noz-moscada e uma pitada de sal. Misture o refogado já frio e o cheiro-verde. >

Após, em uma superfície limpa, abra a massa e forre uma forma de fundo removível. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos para pré-assar. Despeje o creme com o repolho sobre a massa pré-assada. Distribua as rodelas de ovo cozido por cima com delicadeza. Leve ao forno por 35 a 40 minutos, até o recheio firmar e dourar levemente. >

Ovo ao molho de tomate com pimentões

Ingredientes:>

4 ovos

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho picado

1 pimentão verde picado

2 tomates maduros sem pele, sem sementes e picados

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de açúcar

Salsinha picada, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo:>

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira larga, adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e os pimentões e refogue por mais 3 a 4 minutos, mexendo sempre. Junte os tomates picados, o sal, a pimenta-do-reino e a pitada de açúcar. >

Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até formar um molho espesso. Ajuste o tempero, se necessário. Depois, faça pequenos espaços no molho com uma colher e quebre os ovos delicadamente sobre eles, um por vez. Tampe a frigideira e cozinhe por 6 a 8 minutos, ou até as claras firmarem e as gemas ficarem no ponto desejado. Salpique salsinha picada e páprica doce antes de servir. >

Ovo empanado à moda britânica Crédito: norikko | Shutterstock

Ovo empanado à moda britânica

Ingredientes:>

4 ovos

300 g de carne moída de porco sem pele

1 colher de sopa de salsinha picada

1/2 colher de chá de noz-moscada ralada

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Sal a gosto

1 colher de chá de mostarda dijon

1 ovo batido para empanar

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

Água

1 xícara de chá de farinha de rosca

Óleo vegetal suficiente para fritura por imersão >

Modo de preparo:>

Em uma panela com água fervente em fogo médio, comece cozinhando os 4 ovos por exatamente 6 minutos para ficarem com a gema ainda cremosa. Após esse tempo, transfira-os imediatamente para uma tigela com água gelada e gelo. Espere esfriar, descasque com cuidado e reserve. >

Em uma tigela, misture a carne moída com a salsinha, a noz-moscada, a pimenta-do-reino, o sal e a mostarda até formar uma massa homogênea. Depois, divida a mistura em 4 porções iguais. Pegue cada porção e abra na palma da mão, formando um disco. Coloque o ovo cozido no centro e feche com cuidado, envolvendo todo o ovo com a carne. Em seguida, pressione levemente para fixar bem. >

Para empanar, passe cada bolinho de carne envolta do ovo na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por fim, na farinha de rosca. Após, aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio até atingir cerca de 180 °C. Frite os ovos empanados um por um, virando com cuidado, até que fiquem dourados e crocantes por fora — aproximadamente 5 a 6 minutos. Retire com uma escumadeira e escorra sobre papel-toalha. >

Dica : sirva com salada. >

Salada morna de espinafre com ovo pochê

Ingredientes:>

2 xícaras de chá de espinafre

1 batata

1/2 de xícara de chá de milho-verde cozido

4 fatias finas de linguiça defumada

1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas

Água para cozinhar

1 rabanete cortado em lâminas

2 ovos

1 colher de sopa de vinagre branco

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo:>

Lave bem a batata, descasque e corte em cubos pequenos. Em uma panela em fogo médio, cozinhe a batata em água com uma pitada de sal até que fique macia, mas firme (cerca de 10 a 12 minutos). Escorra e reserve. Em fogo médio, doure a linguiça rapidamente em uma frigideira antiaderente sem óleo, apenas até soltar a gordura e ficar levemente crocante. Em uma tigela, misture o espinafre com os cubos de batata cozidos, o milho-verde, a linguiça defumada frita, a cebola-roxa e o rabanete. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. >

Para o ovo pochê, aqueça uma panela pequena com água em fogo baixo e adicione o vinagre. Quando surgirem pequenas bolhas no fundo (sem ferver completamente), quebre o ovo em uma xícara e, com uma colher, crie um redemoinho na água. Despeje o ovo no centro e cozinhe por cerca de 3 minutos, até a clara firmar e a gema permanecer mole. Retire com uma escumadeira e repita com o segundo ovo. Monte o prato com a salada já temperada e finalize com os ovos pochê por cima. >

Curry de ovo tostado

Ingredientes:>

6 ovos

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço de 2 cm de gengibre ralado

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de coentro em pó

1/2 colher de chá de páprica picante

1 tomate bem maduro sem pele e picado

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída e coentro fresco picado a gosto

Suco de 1/2 limão

Água para cozinhar >

Modo de preparo:>

Em uma panela, cozinhe os ovos em água fervente em fogo médio por 9 minutos para ficarem firmes. Escorra, resfrie, descasque e seque bem. Depois, em uma frigideira antiaderente, aqueça a manteiga e o azeite em fogo médio e adicione os ovos cozidos inteiros. Frite virando aos poucos, até dourar levemente a superfície. Retire e reserve. >

Na mesma frigideira, refogue a cebola até dourar. Adicione o alho, o gengibre e todas as especiarias (cúrcuma, cominho, coentro em pó e páprica). Mexa por cerca de 1 minuto até perfumar. Acrescente o tomate picado e deixe cozinhar até desmanchar completamente. >

Adicione o leite de coco, a água e o sal. Misture bem e deixe apurar por cerca de 5 minutos. Corrija o sal e adicione pimenta-do-reino. Depois, coloque os ovos tostados no molho e cozinhe por mais 3 a 4 minutos em fogo baixo, apenas para que absorvam os sabores. Finalize com suco de limão e coentro picado. >