Entenda o que é pressão intracraniana, que levou Chico Buarque à cirurgia

Chico Buarque, 80, passou por cirurgia para aliviar a pressão intracraniana. Os principais sintomas são dor de cabeça forte e persistente, náuseas, vômitos, visão borrada ou dupla e sonolência

Chico Buarque, 80, passou por cirurgia para aliviar a pressão intracraniana, ou PIC, nesta terça-feira (3). A assessoria do cantor afirma que ele está bem e que a cirurgia foi programada após a condição ser apontada por um exame. >

Murilo Martinez Marinho, neurocirurgião funcional e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), explica que a PIC é a pressão exercida no crânio sobre o cérebro. "Dentro da cabeça temos o cérebro, o líquido que o protege 'chamado líquor' e o sangue que circula nos vasos. Se algum desses volumes aumenta, a pressão sobe, o que pode ser perigoso.">

O QUE CAUSA A PRESSÃO INTRACRANIANA

As causas, segundo o médico, são variadas: tumores cerebrais, infecções como meningite, sangramentos, traumatismos, ou mesmo distúrbios na circulação ou drenagem do líquor, como a hidrocefalia. Ele aponta que existem também casos raros que a pressão aumenta sem uma causa aparente, o que é chamado de hipertensão intracraniana idiopática e é mais comum em mulheres jovens com sobrepeso.>