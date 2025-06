Famosos

Rafa Kalimann e Nattan anunciam gravidez: "Maior sonho"

Vídeo publicado nas redes sociais mostra reação do cantor ao saber que será pai pela primeira vez

A influenciadora Rafa Kalimann e o cantor Nattan anunciaram, nesta terça (3), que estão à espera do primeiro filho. Pelas redes sociais, os dois publicaram a reação do artista ao saber que seria pai. Em um momento a sós, os dois trocaram declarações através da leitura de cartas escritas por eles. "Sinto as batidas o seu coração junto com o da mamãe. Finalizo minha carta com a palavra que você mais sonhou escutar: agora, sou real e estou aqui, papai", escreveu a artista para o namorado.>