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Diversidade

5 receitas sem ovo ricas em proteínas

Aprenda a preparar saborosas opções para incluir na dieta
Portal Edicase

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Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Bolinho de aveia com ervilha e grão-de-bico (Imagem: Adriana Marteva | Shutterstock)
Bolinho de aveia com ervilha e grão-de-bico Crédito: Adriana Marteva | Shutterstock
É possível manter o consumo adequado de proteínas sem ovo e sem monotonia. O segredo está na escolha de ingredientes estratégicos, que equilibram sabor e valor nutricional em cada garfada.
Feijão, grão-de-bico, tofu e quinoa são só algumas das alternativas que garantem pratos consistentes e funcionais. Abaixo, confira cinco receitas deliciosas para quem quer variar o cardápio sem abrir mão da proteína!

Bolinho de aveia com ervilha e grão-de-bico

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de cúrcuma
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
Modo de preparo:
Em um processador, triture o grão-de-bico até formar uma pasta homogênea. Adicione o azeite, o suco de limão, o alho, o sal, a cúrcuma e a pimenta-do-reino. Bata até incorporar bem. Misture a aveia e o fermento químico à massa. Acrescente a água aos poucos, até obter uma textura levemente cremosa. Adicione as ervilhas e misture delicadamente para distribuir bem na massa.
Distribua a massa em forminhas de silicone e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até os bolinhos ficarem dourados e firmes. Espere esfriar um pouco antes de desenformar e sirva morno ou em temperatura ambiente.

Estrogonofe de lentilha

Ingredientes:
  • 1 1/2 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de cogumelo Paris fatiado
  • 2 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 200 ml de creme de leite
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o cogumelo e refogue por mais 3 minutos. Depois, adicione a lentilha cozida, a mostarda dijon e a páprica defumada, mexendo bem. Após, despeje o creme de leite, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 10 minutos até o molho engrossar. Sirva quente.

Buddha bowl de frango e grão-de-bico

Ingredientes:
  • 1 filé de peito de frango
  • 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1/2 abacate fatiado
  • 1 xícara de chá de alface picada
  • 6 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/4 de cebola-roxa fatiada
  • 1/2 colher de chá de páprica defumada
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha fresca para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere o filé de frango com sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e frite o peito de frango por cerca de 5 minutos de cada lado, até dourar. Corte em fatias finas e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o grão-de-bico cozido. Tempere com páprica, cominho, sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 a 7 minutos, mexendo ocasionalmente, até ficar dourado e crocante.
Em um prato fundo, disponha a alface como base. Adicione as fatias de frango grelhado, o grão-de-bico, o abacate, os tomates-cereja e a cebola-roxa. Polvilhe salsinha fresca picada e regue com um fio de azeite. Sirva em seguida.

Tapioca recheada com frango

Ingredientes:
  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 2 colheres de sopa de semente de chia
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 1/2 xícara de chá de frango cozido e desfiado
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
Modo de preparo:
Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o frango desfiado, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar por 3 minutos, mexendo para incorporar os temperos. Reserve.
Em um recipiente, misture a goma da tapioca com a chia e a linhaça. Despeje a mistura em uma frigideira preaquecida a fogo médio e deixe firmar até dourar levemente. Espalhe o frango temperado sobre a tapioca, polvilhe a cebolinha e feche. Deixe aquecer por mais um minuto e sirva quente.

Tofu grelhado com purê de abóbora

Ingredientes:
  • 300g de tofu firme cortado em fatias grossas
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 2 xícaras de chá de abóbora cabotiá cozida e amassada
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere o tofu com sal, pimenta-do-reino, azeite e páprica e deixe marinando por 15 minutos. Aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe o tofu por 3 minutos de cada lado. Para o purê, misture a abóbora amassada com o leite de coco, sal e pimenta-do-reino até ficar cremoso. Sirva o tofu sobre o purê e finalize com a castanha-do-pará. Sirva em seguida.

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