Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De salada a ceviche

7 pratos leves e ricos em proteínas para os dias quentes

Veja como preparar receitas deliciosas e nutritivas para consumir no calor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Outubro de 2024 às 19:36

Salada de frango grelhado com abacate (Imagem: AS Foodstudio | ShutterStock)
Salada de frango grelhado com abacate Crédito: Imagem: AS Foodstudio | ShutterStock
Nos dias quentes, muitas vezes buscamos refeições leves, refrescantes e, ao mesmo tempo, nutritivas. Uma opção perfeita para atender a essas necessidades é optar por pratos ricos em proteínas. Além de saciar a fome, elas desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde e na recuperação muscular.
A seguir, veja 7 pratos leves e ricos em proteínas para os dias quentes!

Salada de frango grelhado com abacate

Ingredientes:

  • 2 peitos de frango
  • Polpa de 2 abacates maduros cortadas em fatias
  • 4 xícaras de chá de rúcula
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • Suco de 2 limões
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal, pimenta-do-reino e o suco de 1 limão. Depois, aqueça uma frigideira no fogo médio e grelhe os peitos de frango até dourar. Em seguida, corte em fatias. Em uma tigela grande, misture o frango grelhado, abacate , a rúcula e o tomate-cereja. Em um pequeno recipiente, misture o suco de limão restante com o azeite de oliva e, em seguida, regue a salada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Veja Também

4 receitas leves e saudáveis para a primavera

Ceviche de peixe

Ingredientes:

  • 500 g de filé de peixe-branco cortado em cubos
  • Suco de 4 limões
  • 1 cebola-roxa finamente picada
  • 1 pimentão vermelho cortado em fatias
  • 1/2 xícara de chá de coentro fresco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os cubos de peixe e cubra com o suco de limão. Certifique-se de que o peixe esteja completamente submerso. Deixe marinar na geladeira por cerca de 30 minutos até que o peixe fique opaco. Depois, adicione a cebola-roxa, o pimentão vermelho e o coentro. Misture tudo suavemente e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva imediatamente.

Salada de quinoa com legumes

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1 pepino picado
  • 1 tomate picado
  • 1 pimentão picado
  • 1 xícara de chá de folhas de rúcula
  • 1/2 xícara de chá de queijo feta picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o pepino, o tomate, o pimentão e as folhas de rúcula. Adicione o queijo feta. Em um pequeno recipiente, misture o azeite de oliva e o suco de limão. Regue a salada com o molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida .

Tomate recheado com frango

Ingredientes:

  • 3 tomates
  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1/2 cenoura cortada em cubos pequenos
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Corte o tampo dos tomates e retire as sementes. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, adicione o frango e refogue até dourar. Adicione a cenoura e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 2 minutos e desligue o fogo. Recheie o tomate com a mistura e disponha-os em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue os tomates com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.
Salmão grelhado com aspargos (Imagem: Timolina | Shutterstock)
Salmão grelhado com aspargos Crédito: Imagem: Timolina | Shutterstock

Veja Também

Salmão em crosta de castanhas com purê de baroa: veja receita

Salmão grelhado com aspargos

Ingredientes:

  • 2 filés de salmão
  • 1 maço de aspargo
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • Sal, ervas frescas, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, ervas frescas, pimenta-do-reino e um fio de azeite de oliva. Depois, aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe o salmão até que esteja cozido no centro, cerca de 3-4 minutos de cada lado. Enquanto o salmão grelha, em outra panela em fogo médio, aqueça um pouco de azeite e grelhe os aspargos até que estejam ligeiramente dourados e macios. Sirva o salmão grelhado sobre os aspargos grelhados e o tomate-cereja. Aproveite!

Tofu com legumes grelhados

Ingredientes:

  • 350 g de tofu firme
  • 1 abobrinha picada
  • 1 berinjela picada
  • 1 pimentão vermelho picada
  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture o tofu com o alho picado e o gengibre ralado. Deixei descansar por 10 minutos. Depois, aqueça uma panela em fogo médio e grelhe o tofu até que esteja dourado e firme. Em outra panela, aqueça o azeite e grelhe todos os legumes até que estejam levemente caramelizados e macios. Misture o tofu com os legumes em um recipiente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva quente.

Salada com salmão

Ingredientes:

  • 2 filés de salmão cortados em cubos
  • 1/2 maço de alface
  • 1 xícara de chá de folhas de rúcula
  • 1/2 xícara de chá de folhas de agrião
  • 1 tomate
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça
  • 2 dentes de alho amassados
  • Suco de 1/2 limão
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere o salmão com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o salmão até dourar. Reserve. Rasgue grosseiramente as folhas de alface, rúcula e agrião. Corte o tomate no formato de meia-lua. Em uma saladeira, coloque a alface, a rúcula, o agrião e o tomate. Misture delicadamente e tempere com suco de limão, azeite, sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o salmão sobre a salada, salpique as sementes de linhaça e sirva a seguir.

Veja Também

5 receitas de saladas refrescantes e nutritivas para o calor

De chá a smoothie: 5 bebidas revitalizantes para escapar do calor

Salada de melancia com tomate e queijo surpreende; veja receita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados