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Estação quente

De chá a smoothie: 5 bebidas revitalizantes para escapar do calor

Nutricionista dá dicas refrescantes para manter a hidratação em dia no verão, que começa oficialmente nesta sexta, 22 de dezembro
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 15:13

Imagem Edicase Brasil
Smoothie tropical de banana e manga Crédito: Shutterstock
Com a chegada do verão, é hora de elevar os benefícios dessa estação para um nível mais revitalizante, combinando o prazer de saborear drinques deliciosos com a busca por um estilo de vida equilibrado e saudável.
“Com o aumento das temperaturas, torna-se imperativo o aumento da hidratação para maior equilíbrio do corpo, com maior consumo de água. Isso não exclui a possibilidade de ampliar as opções de refrescos para variações saborosas e diferentes”, comenta o nutricionista Matheus Motta.
A seguir, Matheus ensina cinco receitas de bebidas para te manter hidratado e com sensação de frescor no verão!

SMOOTHIE TROPICAL DE BANANA E MANGA

Ingredientes:

  • 1 banana média
  • 1/2 manga
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 1 xícara de chá de leite condensado
  • 200g de iogurte natural desnatado
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata a banana, a manga, o iogurte, o leite condensado e as sementes de linhaça até a mistura ficar homogênea. Adicione o gelo e triture. Despeje a mistura em copos de vidros, enfeite com frutas e sirva.

ÁGUA REFRESCANTE DE MORANGO E HORTELÃ

Ingredientes:

  • 240 ml de água gelada
  • 1/2 xícara de chá de morangos fatiados
  • 1 colher de sopa de hortelã

Modo de preparo:

Em uma jarra, misture a água, os morangos e a hortelã. Se preferir, utilize água com gás ou água de coco. Misture bem e sirva.
Imagem Edicase Brasil
Chá gelado com limão siciliano Crédito: Shutterstock

CHÁ GELADO COM LIMÃO SICILIANO (sem açúcar)

Ingredientes:

  • 10 cubos de gelo
  • 1 colher de chá de adoçante
  • 900 ml de chá preto gelado e sem açúcar
  • 1 limão siciliano cortado em rodelas finas

Modo de preparo:

Em uma jarra grande, junte o adoçante, os cubos de gelo, o chá preto e o limão-siciliano. Mexa bem e sirva.

SUCO DE CENOURA E MAÇÃ

Ingredientes:

  • 1 maçã picada, com casca e sem sementes
  • 1 colher de sopa de hortelã fresca
  • 1/2 cenoura picada
  • 1/2 xícara de chá de água de coco
  • Mel a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, adicione a maçã, a hortelã, a cenoura e a água de coco. Bata até ficar uma mistura homogênea. Coe se necessário. Se a maçã estiver muito ácida, acrescente 1 colher de chá de mel. Mexa bem e sirva.

ESPUMANTE COM MAÇÃ, UVA E TOMILHO

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de uva verde sem caroço
  • 1/2 xícara de chá de sementes de romã
  • 2 maçãs fatiadas
  • 2 ramos de tomilho fresco
  • 750 ml de espumante 

Modo de preparo:

Em uma jarra grande, coloque as uvas, as sementes de romã, as maçãs e os ramos de tomilho. Acrescente o espumante e misture levemente. Sirva gelado.
Por Mariana Cotrim

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