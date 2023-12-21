De chá a smoothie: 5 bebidas revitalizantes para escapar do calor

Com a chegada do verão, é hora de elevar os benefícios dessa estação para um nível mais revitalizante, combinando o prazer de saborear drinques deliciosos com a busca por um estilo de vida equilibrado e saudável.
“Com o aumento das temperaturas, torna-se imperativo o aumento da hidratação para maior equilíbrio do corpo, com maior consumo de água. Isso não exclui a possibilidade de ampliar as opções de refrescos para variações saborosas e diferentes”, comenta o nutricionista Matheus Motta.
A seguir, Matheus ensina cinco receitas de bebidas para te manter hidratado e com sensação de frescor no verão!
SMOOTHIE TROPICAL DE BANANA E MANGA
Ingredientes:
- 1 banana média
- 1/2 manga
- 1 colher de sopa de linhaça
- 1 xícara de chá de leite condensado
- 200g de iogurte natural desnatado
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata a banana, a manga, o iogurte, o leite condensado e as sementes de linhaça até a mistura ficar homogênea. Adicione o gelo e triture. Despeje a mistura em copos de vidros, enfeite com frutas e sirva.
ÁGUA REFRESCANTE DE MORANGO E HORTELÃ
Ingredientes:
- 240 ml de água gelada
- 1/2 xícara de chá de morangos fatiados
- 1 colher de sopa de hortelã
Modo de preparo:
Em uma jarra, misture a água, os morangos e a hortelã. Se preferir, utilize água com gás ou água de coco. Misture bem e sirva.
CHÁ GELADO COM LIMÃO SICILIANO (sem açúcar)
Ingredientes:
- 10 cubos de gelo
- 1 colher de chá de adoçante
- 900 ml de chá preto gelado e sem açúcar
- 1 limão siciliano cortado em rodelas finas
Modo de preparo:
Em uma jarra grande, junte o adoçante, os cubos de gelo, o chá preto e o limão-siciliano. Mexa bem e sirva.
SUCO DE CENOURA E MAÇÃ
Ingredientes:
- 1 maçã picada, com casca e sem sementes
- 1 colher de sopa de hortelã fresca
- 1/2 cenoura picada
- 1/2 xícara de chá de água de coco
- Mel a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, adicione a maçã, a hortelã, a cenoura e a água de coco. Bata até ficar uma mistura homogênea. Coe se necessário. Se a maçã estiver muito ácida, acrescente 1 colher de chá de mel. Mexa bem e sirva.
ESPUMANTE COM MAÇÃ, UVA E TOMILHO
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de uva verde sem caroço
- 1/2 xícara de chá de sementes de romã
- 2 maçãs fatiadas
- 2 ramos de tomilho fresco
- 750 ml de espumante
Modo de preparo:
Em uma jarra grande, coloque as uvas, as sementes de romã, as maçãs e os ramos de tomilho. Acrescente o espumante e misture levemente. Sirva gelado.
Por Mariana Cotrim