De chá a smoothie: 5 bebidas revitalizantes para escapar do calor

Smoothie tropical de banana e manga Crédito: Shutterstock

Com a chegada do verão, é hora de elevar os benefícios dessa estação para um nível mais revitalizante, combinando o prazer de saborear drinques deliciosos com a busca por um estilo de vida equilibrado e saudável.

“Com o aumento das temperaturas, torna-se imperativo o aumento da hidratação para maior equilíbrio do corpo, com maior consumo de água. Isso não exclui a possibilidade de ampliar as opções de refrescos para variações saborosas e diferentes”, comenta o nutricionista Matheus Motta.

A seguir, Matheus ensina cinco receitas de bebidas para te manter hidratado e com sensação de frescor no verão!

SMOOTHIE TROPICAL DE BANANA E MANGA

Ingredientes:

1 banana média

1/2 manga

1 colher de sopa de linhaça

1 xícara de chá de leite condensado

200g de iogurte natural desnatado

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata a banana, a manga, o iogurte, o leite condensado e as sementes de linhaça até a mistura ficar homogênea. Adicione o gelo e triture. Despeje a mistura em copos de vidros, enfeite com frutas e sirva.

ÁGUA REFRESCANTE DE MORANGO E HORTELÃ

Ingredientes:

240 ml de água gelada

1/2 xícara de chá de morangos fatiados

1 colher de sopa de hortelã

Modo de preparo:

Em uma jarra, misture a água, os morangos e a hortelã. Se preferir, utilize água com gás ou água de coco. Misture bem e sirva.

Chá gelado com limão siciliano Crédito: Shutterstock

CHÁ GELADO COM LIMÃO SICILIANO (sem açúcar)

Ingredientes:

10 cubos de gelo

1 colher de chá de adoçante

900 ml de chá preto gelado e sem açúcar

1 limão siciliano cortado em rodelas finas

Modo de preparo:

Em uma jarra grande, junte o adoçante, os cubos de gelo, o chá preto e o limão-siciliano. Mexa bem e sirva.

SUCO DE CENOURA E MAÇÃ

Ingredientes:

1 maçã picada, com casca e sem sementes

1 colher de sopa de hortelã fresca

1/2 cenoura picada

1/2 xícara de chá de água de coco

Mel a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, adicione a maçã, a hortelã, a cenoura e a água de coco. Bata até ficar uma mistura homogênea. Coe se necessário. Se a maçã estiver muito ácida, acrescente 1 colher de chá de mel. Mexa bem e sirva.

ESPUMANTE COM MAÇÃ, UVA E TOMILHO

Ingredientes:

1 xícara de chá de uva verde sem caroço

1/2 xícara de chá de sementes de romã

2 maçãs fatiadas

2 ramos de tomilho fresco

750 ml de espumante

Modo de preparo:

Em uma jarra grande, coloque as uvas, as sementes de romã, as maçãs e os ramos de tomilho. Acrescente o espumante e misture levemente. Sirva gelado.