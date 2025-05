Redes sociais

Duda Guerra desmente término com Benício Huck após polêmica

Após uma confusão que tomou a internet, internautas apontaram um suposto término do casal

Publicado em 9 de maio de 2025 às 13:18

Duda Guerra e Benício Huck Crédito: Instagram/@dudaa.guerra

A briga entre as influenciadoras Duda Guerra e Antonela Braga gerou burburinho nas redes sociais de diversos países, após a viralização do pronunciamento de Angélica, nora de Duda, que ocorreu nesta quarta-feira, 7.>

Ela namora Benício Huck, filho da apresentadora. Porém, também após a discussão entre as adolescentes, internautas apontaram um suposto término do casal, motivado pela repercussão negativa da discussão.>

Duda, de 17 anos, postou conteúdos relacionados à sua rotina no TikTok, rede social em que possui cerca de 226 mil seguidores, sem comentar o ocorrido. "O namorado terminou com ela?", perguntou um usuário em uma das postagens de Duda.>

Em outra postagem, a adolescente apareceu com um anel de compromisso ao fazer as unhas, o que desmentiu as acusações.>

Também nas redes sociais, a repercussão gerou "lados". Em países como a França, México e Japão, usuários registraram ser do "time Antonela".>

Duda Guerra posta foto com aliança Crédito: Instagram/@dudaa.guerra

Entenda a discussão entre Antonela e Duda Guerra

A discussão entre as influenciadoras teen Antonela Braga e Duda Guerra, namorada de Benício Huck, tomou as redes sociais com pronunciamentos e desdobramentos que ocorreram na última terça-feira, 6. As adolescentes se desentenderam após uma viagem que fizeram em grupo, com a participação de outras influenciadoras do ramo.>

Segundo o depoimento de ambas, os maiores desentendimentos foram causados por duas situações em separado. A primeira seria a aproximação de Duda Guerra com Liz Macedo e Júlia Pimentel, que também eram influenciadoras presentes na viagem.>

Antonela afirmou que estaria sendo excluída por outras integrantes do "squad", apelido do grupo de viagem das influenciadoras. "Aconteceu a segunda edição do 'squad' que foi essa semana. O pessoal me excluiu. Tenho clareza que quando chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olha com cara de nojo, faz desfeita de mim, me ignora, estou sim sendo excluída.">

"Lá no squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo", completou.>

Duda Guerra e Benício Huck Crédito: Instagram/@dudaa.guerra

Outro desentendimento entre ambas ocorreu depois que Antonela pediu para seguir o Instagram privado de Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica que está em um relacionamento com Duda Guerra.>

"A Duda veio de uma forma super grosseira brigar comigo. Falou: 'Por que você está seguindo o meu namorado?'. O namorado dela é filho de pessoas conhecidas, ele é uma pessoa conhecida", justificou Antonela.>

Duda Guerra rebateu os argumentos de Antonela em suas redes sociais: "Tudo começou no primeiro dia de viagem, quando meu namorado me mandou print que a Antonela tinha solicitado o 'dix' dele com o dela. Essa conta é privada, só para melhores amigos, coisas que você não postaria em um Instagram normal.">

"Ela não tem essa intimidade. Eu poderia ter relevado essa situação, mas soube de situações em que ela desrespeitou o relacionamento de outras meninas", completou Duda.>

A influenciadora também rebateu o argumento de que teria se aproximado de Liz Macedo e Júlia Pimentel por interesse. Para ela, por ser a influenciadora menos seguida no grupo, qualquer amizade que tivesse seria assim classificada. Ela afirmou, por fim: "Optei por ficar com pessoas com quem me identifico mais. A gente tem que ficar do lado de quem a gente se sente bem.">

