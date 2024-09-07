Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Quem é o filho de Angélica e Luciano Huck que levou 'cantada' de Anitta?

Em entrevista ao programa ‘De Frente com Blogueirinha’ exibido na quarta, 4, Angélica falou sobre brincadeira feita pela cantora com seu filho mais velho, Joaquim
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 09:02

Angélica também compartilhou fotos do filho Joaquim
Angélica também compartilhou fotos do filho Joaquim Crédito: Reprodução/Instagram/@angelicaksy
Angélica comentou recentemente sobre uma "cantada" que Anitta fez ao seu filho mais velho, Joaquim. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha que foi ao ar na quarta-feira, 4, a apresentadora disse que levou na brincadeira, mas ficou preocupada com o relacionamento do rapaz.
O comentário de Anitta foi feito durante a participação da cantora na série Angélica: 50 & Tantos, do Globoplay, lançada em novembro do ano passado. "O filho da Angélica é perfeito. Daqui a uns 10 anos, deixa eu falar com ele?", disse Anitta na ocasião.

Veja a seguir o que se sabe sobre Joaquim:

Joaquim tem 19 anos é o filho mais velho de Angélica e Luciano Huck. Eles também são pais de Benício, 16, e Eva, 11.
O rapaz, assim como os irmãos, é discreto. Seu perfil nas redes sociais é privado, mas ele costuma aparecer no Instagram dos pais. Por vezes, é flagrado pelo Rio de Janeiro por paparazzi, que já registraram passeios do loiro com a namorada, Manoela Esteves. Juntos desde 2021, eles se conheceram na escola. Esse é o segundo relacionamento de Joaquim, que antes namorou Isabella Hohn.
No aniversário de Joaquim, em 8 de março, Huck publicou uma homenagem ao filho e revelou que o rapaz está de mudança para os Estados Unidos, após ser aprovado na Universidade de Nova York (NYU). A ida para o exterior deve ocorrer durante o mês de setembro, quando tem início o ano letivo americano.
"Hoje é o dia dele. Pensem em um cara gente boa, carinhoso, inteligente, curioso, capaz de se virar em qualquer roda de conversa, querido por todos, com um humor só dele, boa companhia, amigo dos amigos e agora aluno da NYU, este é o aniversariante do dia", escreveu o apresentador do Domingão na publicação.
Na ocasião, Angélica também compartilhou fotos do filho para celebrar.

Veja Também

Marina Ruy Barbosa será Suzane von Richthofen em 'Tremembé', nova série de true crime

Polícia descarta crime em caso da atriz encontrada ferida em hotel

Maya Massafera se desculpa após confusão com a 'Vogue': 'Falei inverdades'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luciano Huck
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados