Famosos

Angélica se pronuncia após polêmica com namorada de Benício Huck; entenda a treta

Duda Guerra, namorada do filho da apresentadora, protagonizou um desentendimento com uma influenciadora; assunto tem rendido na web

Publicado em 8 de maio de 2025 às 12:19

Angélica se pronunciou após polêmica com Duda Guerra, namorada de seu filho, Benício Huck Crédito: Alex Santana / Divulgação / Webert Belicio

Angélica usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 7, para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo Duda Guerra, sua nora e namorada de Benício Huck.>

Na publicação, a apresentadora relembrou sua infância como uma pessoa pública e explicou que, por saber como é uma situação delicada, optou por seus filhos crescerem longe dos holofotes.>

"Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros - às vezes curioso, outras vezes duros demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas, e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional", disse.>

A mulher de Luciano Huck decidiu agir quando "as falas passaram a ser distorcidas" e pediu para que a equipe que cuida de suas redes sociais removesse comentários inofensivos ou inapropriados de sua conta.>

>

"Durante o processo um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido", explicou, fazendo menção à curtida de um comentário que dizia que Duda Guerra era "barraqueira". O print da curtida correu as redes sociais nesta quarta.>

Ela finalizou seu discurso pedindo para que as pessoas pensassem "com carinho" nos ambientes que estão sendo criados na internet.>

"A saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta. E sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença.">

Entenda a briga entre Antonela Braga e namorada de Benício Huck

A discussão entre as influenciadoras teen Antonela Braga e Duda Guerra, namorada de Benício Huck, tomou as redes sociais com pronunciamentos e desdobramentos que ocorreram nesta terça-feira, 6. As adolescentes se desentenderam após uma viagem que fizeram em grupo, com a participação de outras influenciadoras do ramo.>

Segundo o depoimento de ambas, os maiores desentendimentos foram causados por duas situações em separado. A primeira seria a aproximação de Duda Guerra com Liz Macedo e Júlia Pimentel,influenciadoras presentes na viagem.>

Duda Guerra e Benício Huck Crédito: Instagram/@dudaa.guerra

Antonela afirmou que estaria sendo excluída por outras integrantes do "squad", apelido do grupo de viagem das influenciadoras. "Aconteceu a segunda edição do 'squad' que foi essa semana. O pessoal me excluiu. Tenho clareza que quando chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olha com cara de nojo, faz desfeita de mim, me ignora, estou sim sendo excluída.">

"Lá no squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo", completou.>

Outro desentendimento entre ambas ocorreu depois que Antonela pediu para seguir o Instagram privado de Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica que está em um relacionamento com Duda Guerra.>

"A Duda veio de uma forma super grosseira brigar comigo. Falou: ‘Por que você está seguindo o meu namorado?’. O namorado dela é filho de pessoas conhecidas, ele é uma pessoa conhecida", justificou Antonela.>

Duda Guerra rebateu os argumentos de Antonela em suas redes sociais: "Tudo começou no primeiro dia de viagem, quando meu namorado me mandou print que a Antonela tinha solicitado o 'dix' dele com o dela. Essa conta é privada, só para melhores amigos, coisas que você não postaria em um Instagram normal.">

O "dix" é, normalmente, uma conta privada em redes sociais como o Instagram, que é utilizada por pessoas para postagens mais "intimistas" e com informações pessoais.>

"Ela não tem essa intimidade. Eu poderia ter relevado essa situação, mas soube de situações em que ela desrespeitou o relacionamento de outras meninas", completou Duda.>

A influenciadora também rebateu o argumento de que teria se aproximado de Liz Macedo e Júlia Pimentel por interesse. Para ela, por ser a influenciadora menos seguida no grupo, qualquer amizade que tivesse seria assim classificada. Ela afirmou, por fim: "Optei por ficar com pessoas com quem me identifico mais. A gente tem que ficar do lado de quem a gente se sente bem.">

A mãe de Antonela, Nathalia, também se pronunciou sobre a briga da filha. Ela rebateu os comentários da mãe de Liz Macedo, que supostamente teria evitado se despedir da adolescente após o fim da viagem: "Esta senhora falou que minha filha, Antonela, foi maldosa, agiu de maneira pensada, articulou situações e que só visa marketing e mídias. Ela não estava falando de um adulto, estava falando de uma criança.">

"Minha filha foi aconselhada a se despedir de todo mundo. Até que chegou nesta senhora e, quando, foi se despedir, [a senhora] falou: 'Não consigo me despedir'. Minha filha foi recusada. Como você ficaria se isso acontecesse com o seu filho? A adulta negligenciou a minha filha.">

Nathalia ressaltou que tanto Antonela quanto as outras influenciadoras envolvidas na situação são adolescentes e que ela, como adulta, não comentaria sobre as atitudes de menores de idade.>

Este vídeo pode te interessar