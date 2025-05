Festival, show no Sesc Glória e feira de café: veja o que fazer nesta quinta (8) no ES

Boulevard Festival

Programação: a banda Duets abre a programação na quinta-feira (8), às 21h. Na sexta (9), sobem ao palco Hollywood Club, com clássicos dos anos 70 a 90, e Back to Past. No sábado (10), tem tributo ao U2 com a banda Dublin e show da Ubando. Já no domingo (11), os shows ficam por conta de Já Gamei e Samba Crioulo, com muito samba e pagode. Data: 8 a 11 de maio. Horários: Quinta e sexta: 17h às 0h. Sábados e domingos: 17h às 01h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Entrada: Gratuita. Classificação livre.