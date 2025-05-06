Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade

DJ Negana se junta a Liniker e Ney Matogrosso no TendaLab

Artista promete levar muita cultura hip hop e energia para o festival, que acontece em julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 16:07

DJ Negana é nova atração confirmada no TendaLab e promete agitar o evento
Confirmada no 10º TendaLab, DJ Negana traz sua mistura de beats e energia para o palco Crédito: Rômulo Corrêa dos Santos/ Divulgação
Multiartista, carioca de nascimento e capixaba de coração, Negana é atração confirmada na 10ª edição do TendaLab e promete incendiar as pick ups do evento gratuito, que acontece nos dias 25 e 26 de julho, em local que será divulgado em breve.
Com 20 anos de estrada como DJ, Negana vai agitar o público do festival mais diverso do Espírito Santo. “Podem esperar por uma experiência única, com uma seleção musical que irá tocar sua alma e seu coração e com certeza irá agregar ainda mais na sua experiência no festival. Venha para dançar!”, disse a artista.
A DJ, que é a idealizadora do Baile da Nêga, projeto em que dividiu e recebeu no palco nomes como Budah, Drik Barbosa e Vhoor, tem entre suas referências a cultura hip hop, o sound system jamaicano e a música africana.

LINE UP

Além da DJ Negana, o Festival TendaLab já anunciou outros seis nomes para sua 10ª edição: Liniker, Ney Matogrosso, Josyara, Joabe Reis, Casaca e Pretinho da Serrinha. Em breve, mais atrações serão divulgadas.

Veja Também

Pretinho da Serrinha é atração confirmada no Festival TendaLab 2025

Casaca lança novo álbum em edição especial de 10 anos do Festival TendaLab

Ney Matogrosso confirma presença no  10º Tendalab em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Dj
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados