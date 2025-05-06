DJ Negana se junta a Liniker e Ney Matogrosso no TendaLab

Multiartista, carioca de nascimento e capixaba de coração, Negana é atração confirmada na 10ª edição do TendaLab e promete incendiar as pick ups do evento gratuito, que acontece nos dias 25 e 26 de julho, em local que será divulgado em breve.
Com 20 anos de estrada como DJ, Negana vai agitar o público do festival mais diverso do Espírito Santo. “Podem esperar por uma experiência única, com uma seleção musical que irá tocar sua alma e seu coração e com certeza irá agregar ainda mais na sua experiência no festival. Venha para dançar!”, disse a artista.
A DJ, que é a idealizadora do Baile da Nêga, projeto em que dividiu e recebeu no palco nomes como Budah, Drik Barbosa e Vhoor, tem entre suas referências a cultura hip hop, o sound system jamaicano e a música africana.
LINE UP
Além da DJ Negana, o Festival TendaLab já anunciou outros seis nomes para sua 10ª edição: Liniker, Ney Matogrosso, Josyara, Joabe Reis, Casaca e Pretinho da Serrinha. Em breve, mais atrações serão divulgadas.