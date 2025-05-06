DJ Negana se junta a Liniker e Ney Matogrosso no TendaLab

Confirmada no 10º TendaLab, DJ Negana traz sua mistura de beats e energia para o palco Crédito: Rômulo Corrêa dos Santos/ Divulgação

Multiartista, carioca de nascimento e capixaba de coração, Negana é atração confirmada na 10ª edição do TendaLab e promete incendiar as pick ups do evento gratuito, que acontece nos dias 25 e 26 de julho, em local que será divulgado em breve.

Com 20 anos de estrada como DJ, Negana vai agitar o público do festival mais diverso do Espírito Santo. “Podem esperar por uma experiência única, com uma seleção musical que irá tocar sua alma e seu coração e com certeza irá agregar ainda mais na sua experiência no festival. Venha para dançar!”, disse a artista.

A DJ, que é a idealizadora do Baile da Nêga, projeto em que dividiu e recebeu no palco nomes como Budah, Drik Barbosa e Vhoor, tem entre suas referências a cultura hip hop, o sound system jamaicano e a música africana.

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