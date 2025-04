Tradição capixaba

Casaca lança novo álbum em edição especial de 10 anos do Festival TendaLab

Festival gratuito também traz Liniker e Ney Matogrosso, em celebração à música brasileira e à cultura capixaba; veja outras atrações

Publicado em 22 de abril de 2025 às 12:53

Banda Casaca lança álbum Celebração na 10ª edição do Festival TendaLab Crédito: Hecthor Murilo / Divulgação

A força do congo da Barra do Jucu vai ecoar alto na 10ª edição do Festival TendaLab. A banda Casaca está confirmada no line-up do evento e promete emocionar o público com o show de lançamento do álbum Celebração, novo trabalho que marca um reencontro potente com suas raízes. O festival acontece nos dias 25 e 26 de julho, com entrada gratuita e local a ser divulgado em breve. >

Com mais de 25 anos de trajetória, o grupo liderado por Renato Casanova, um dos grandes nomes da música capixaba, segue levando o som do congo para todo o Brasil – e para além. Entre os feitos da banda está a icônica execução da música Da Da Da em Marte, usada pela NASA para acordar o robô Spirit em 2004. Agora, Casaca marca um novo ciclo com o álbum Celebração, produzido por Rodolfo Simor, que já foi indicado ao Grammy Latino pelo trabalho Silva Canta Marisa.>

O disco trará 13 faixas inéditas – três já lançadas como singles: Morena, Do Teu Jeito e O Menino Que Sobe a Ladeira. Segundo Casanova, lançar o álbum no TendaLab tem um significado especial. >

É uma honra para a família Casaca participar do Festival TendaLab, ao lado de grandes artistas da música brasileira, e ter a oportunidade de lançar nosso próximo álbum no evento. Em breve vamos divulgar a data do lançamento deste novo trabalho e contamos com a presença de vocês para celebrar esse momento especial

Além do Casaca, o festival já confirmou nomes de peso como Liniker, que apresenta a turnê do aclamado álbum CAJU, um dos maiores sucessos de 2024; e Ney Matogrosso, que sobe ao palco com o espetáculo Bloco na Rua, reafirmando seu status de ícone da MPB. A programação também inclui a cantora baiana Josyara com o álbum AVIA e o trombonista capixaba Joabe Reis, referência nacional na música instrumental contemporânea. >

Ney Matogrosso estará no ES Crédito: Marcos Hermes

Sobre o festival

Com direção e curadoria da produtora cultural Lucia Caus, o Festival TendaLab comemora 10 anos em 2025. O evento tem como objetivo fomentar a música brasileira, potencializar a pluralidade de gêneros e promover o encontro do público com os diversos nomes e gerações de artistas da música feita no Brasil. >

O festival também é um espaço para os profissionais que produzem no Espírito Santo, mostrando a força da cena autoral do estado, além de garantir a democratização do acesso aos bens culturais através da gratuidade do evento. >

