Cantora Liniker é a primeira atração confirmada do Tendalab 2025

Cantora Liniker estará no ES no TendaLab Crédito: Caroline Lima

O Festival TendaLab completa 10 anos em 2025 e já prepara uma edição especial para celebrar a data. Para dar o pontapé na programação, que acontecerá nos dias 25 e 26 de julho, em local que será divulgado em breve, a primeira atração confirmada é a cantora e compositora Liniker, que traz para terras capixabas o show de CAJU, baseado no álbum homônimo e que ultrapassa os 160 milhões de plays nas plataformas de áudio. A artista foi a grande vencedora do Prêmio Multishow 2024, que aconteceu no início de dezembro, em que recebeu os prêmios de Artista do Ano, MPB do Ano, Capa do Ano e Álbum do Ano.

Me sinto realizada em poder reencontrar o público capixaba neste momento da minha carreira, com CAJU, ainda mais no Festival TendaLab, que se propõe a levar cultura de forma gratuita para o público. Sou muito grata pela repercussão do disco e essa grande demanda em torno da turnê representa a concretização de um sonho coletivo

“Ter uma artista como Liniker em nosso line up, além de uma grande honra, materializa a síntese do nosso evento: que é a celebração da diversidade, da criatividade e da inventividade dos músicos brasileiros, na figura de uma das principais artistas da cena contemporânea. Celebrar os 10 anos do TendaLab é reforçar a pluralidade da música produzida no Brasil. Comemorar uma década de um evento que começou pequeno e hoje se tornou um dos grandes festivais do Brasil é emocionante.”, disse Lucia Caus, curadora e diretora do festival, que ressalta que outros grandes nomes da música brasileira serão anunciados em breve. “Vem muito mais por aí”.

A ERA CAJU

Um dos álbuns mais elogiados do ano, CAJU é o trabalho mais pop da carreira de Liniker. Com produção musical assinada pela própria cantora, em parceria com Fejuca e Gustavo Ruiz, o álbum entrega canções extremamente pessoais apoiadas em uma surpreendente mistura de estilos que vai do pop, samba, jazz e house ao pagode, arrocha, disco e reggae.

Além dos milhões de plays que o álbum vem acumulando desde o seu lançamento, tudo que envolve a era CAJU, até o momento, é um fenômeno. O boné com o logotipo do álbum esgotou em cinco minutos, da mesma forma que os ingressos para as três primeiras datas da turnê, em São Paulo, foram comprados na velocidade da luz e deixaram uma fila virtual de 50 mil pessoas. O que comprova a força e o talento de uma das artistas mais talentosas do Brasil.

FESTIVAL TENDALAB

Com direção e curadoria da produtora cultural Lucia Caus, o Festival TendaLab tem como principal objetivo fomentar a música brasileira, potencializar a pluralidade da produção musical e promover o encontro do público com os diversos nomes, gêneros e gerações da música brasileira.

A cada edição, o TendaLab busca explorar a diversidade de gêneros musicais e de artistas de várias gerações que compõem a cena musical brasileira, além de ser um espaço para os profissionais que produzem no Espírito Santo, mostrando a força da cena autoral do nosso estado com artistas que extrapolam as nossas fronteiras com seu talento, além de garantir a democratização do acesso aos bens culturais através da gratuidade.