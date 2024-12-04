Liniker desbanca Anitta e vence as principais categorias do Prêmio Multishow

O Prêmio Multishow 2024 consagrou Liniker como a grande vencedora. A cantora ganhou os quatro principais troféus pelo álbum "Caju": álbum do ano, artista do ano, capa do ano e MPB do ano.
No discurso de agradecimento, ela afirmou que a produção foi a primeira vez em que fez algo por si mesma, numa indústria em que se sente sempre a serviço do outro.
"Estou muito feliz por ter construído um álbum que pudesse me divertir e me dar de presente. Fiz um disco que pude me celebrar e me sentisse capaz e digna."
A outra estrela da noite foi Anitta, que ganhou um prêmio especial criado e inspirado em sua trajetória nos últimos dez anos.
Ela recebeu a estatueta das mãos de Fernanda Abreu. "Anitta é nossa garota swing sangue bom".
"Minha trajetória foi sempre acreditando no impossível. Se alguém me contasse lá atrás o que ira acontecer eu não acreditaria. Muito menos que essa cantora seria eu", disse Anitta.
O prêmio de samba do ano foi para a cantora Gloria Groove, pela canção "Nosso Primeiro Beijo". "Quem diria que uma drag queen ganharia essa categoria!", comemorou.