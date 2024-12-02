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Contra racismo, Milton Cunha manda recado no Rio

Carnavalesco exaltou a celebração da negritude pelas escolas na comemoração do dia do samba: 'Ah, tem muita macumba.. Tu quer que fale de que? Da Branca de Neve?'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 08:18

Cenógrafo Milton Cunha elogia cultura negra em minidesfiles de Carnaval no Rio
Cenógrafo Milton Cunha elogia cultura negra em minidesfiles de Carnaval no Rio Crédito: Reprodução/YouTube/Rio Carnaval
Milton Cunha, 62, mandou um recado sobre negritude e racismo nos minidesfiles que acontecem neste fim de semana no Rio de Janeiro.
O carnavalesco exaltou a celebração da negritude pelas escolas na comemoração do dia do samba. "Que bom que as escolas de samba se debruçam sobre seus grandes nomes, que bom que a gente usa o desfile para a glória da negritude", declarou no sábado (30).
Em transmissão, ainda alfinetou quem espera outras temáticas no Carnaval. "'Ah, tem muita macumba', 'é sempre a África'. Meu amor, é desfile da inteligência negra, periférica. Tu quer que fale de que? Da Branca de Neve? Tu quer que fale do Donald Trump? Não, meu amor. Vai falar de Clementina de Jesus, de Exu, de Laíla", pontuou.
Por fim, Milton Cunha celebrou a cultura negra e criticou os racistas. "Porque a escola de samba é negra. Os negros produziram a maior vitrine cultural do Brasil para o mundo. Aceita que dói menos. Não aos racistas, nem no samba, nem em qualquer lugar! Era só o que faltava se apropriar da linguagem da procissão e depois falando mal da negritude."

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