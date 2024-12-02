Contra racismo, Milton Cunha manda recado no Rio

Cenógrafo Milton Cunha elogia cultura negra em minidesfiles de Carnaval no Rio Crédito: Reprodução/YouTube/Rio Carnaval

Milton Cunha, 62, mandou um recado sobre negritude e racismo nos minidesfiles que acontecem neste fim de semana no Rio de Janeiro.

O carnavalesco exaltou a celebração da negritude pelas escolas na comemoração do dia do samba. "Que bom que as escolas de samba se debruçam sobre seus grandes nomes, que bom que a gente usa o desfile para a glória da negritude", declarou no sábado (30).

Em transmissão, ainda alfinetou quem espera outras temáticas no Carnaval. "'Ah, tem muita macumba', 'é sempre a África'. Meu amor, é desfile da inteligência negra, periférica. Tu quer que fale de que? Da Branca de Neve? Tu quer que fale do Donald Trump? Não, meu amor. Vai falar de Clementina de Jesus, de Exu, de Laíla", pontuou.