Passageiro morre durante cruzeiro de Maiara e Maraísa no Rio de Janeiro

Divulgação do cruzeiro Maiara & Maraisa em Alto Mar em 2023 Crédito: Flaney Gonzallez/Divulgação

Um passageiro do Cruzeiro Maiara e Maraísa Em Alto Mar morreu no último sábado, 30, no navio MSC Seaview. A informação foi confirmada ao Estadão pela PromoAção, que faz a organização do evento, e pela Marinha brasileira neste domingo, 1.º.

A causa da morte teria sido um mal súbito durante a noite de sexta para sábado. A identidade do passageiro não foi divulgada, mas ele estava acompanhado por sua mulher e a filha na embarcação.

"A PromoAção e a dupla [Maiara e Maraísa] lamentam profundamente o ocorrido, se solidarizam com a família e amigos neste momento de dor, e seguem oferecendo apoio integral para ajudá-los a enfrentar essa difícil situação", informou a assessoria em nota.

A Marinha do Brasil informou que o fato ocorreu na região da Ilha do Maia, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e que a Delegacia da Capitania dos Portos do local foi ao navio do cruzeiro para obter informações e esclarecimentos para um inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação, que será encaminhado ao Tribunal Marítimo. Veja mais detalhes abaixo.

NOTA DA PROMOAÇÃO SOBRE PASSAGEIRO QUE MORREU NO CRUZEIRO DE MAIARA E MARAÍSA

Informamos o falecimento de um passageiro de 41 anos, durante a viagem no navio temático "Maiara & Maraisa em alto mar" com realização da PromoAção. O hóspede estava acompanhado por sua esposa e filha. De acordo com laudo pericial, o hóspede foi acometido por um mal súbito, durante a noite e foi encontrado sem vida na manhã deste sábado, 30 de novembro.

Assim que relatado, as equipes médicas a bordo foram acionadas de imediato e prestaram toda a assistência necessária à família. Além disso, estamos trabalhando em total colaboração com as autoridades competentes para assegurar que todos os procedimentos sejam realizados de maneira adequada e respeitosa.

A PromoAção e a dupla lamentam profundamente o ocorrido, se solidarizam com a família e amigos neste momento de dor, e seguem oferecendo apoio integral para ajudá-los a enfrentar essa difícil situação.

NOTA DA MARINHA SOBRE PASSAGEIRO QUE MORREU NO CRUZEIRO DE MAIARA E MARAÍSA

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), informa que a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis (DelAReis) recebeu um Comunicado Oficial sobre o falecimento de um passageiro a bordo da embarcação 'MSC SEAVIEW', na tarde deste sábado (30), nas proximidades da Ilha do Maia em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a DelAReis enviou uma equipe ao local para obter informações e coletar esclarecimentos sobre o fato, a fim de subsidiar o inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação (IAFN). Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, o IAFN será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei n° 2.180/54.