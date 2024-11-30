Eliezer diz que filho recém-nascido com Viih Tube enfrenta doença rara e grave Crédito: Instagram/@eliezer

Ausente das redes sociais por três dias após a internação do filho recém-nascido, Eliezer apareceu em seu Instagram para agradecer a torcida para a melhora do estado de saúde de Ravi.

"Nosso filho está passando por uma doença rara, que é grave. Mas clinicamente ele está bem porque ele nunca esteve desamparado por Deus", escreveu o ex-BBB.

Ravi nasceu em 11 de novembro e foi internado na UTI no dia 27. Eliezer não disse qual doença o filho enfrenta, mas afirmou que o quadro é desafiador para os médicos. Após o parto, a influenciadora Viih Tube falou que teve complicações.

Eliezer diz que filho recém-nascido com Viih Tube enfrenta doença rara e grave Crédito: Instagram/@eliezer