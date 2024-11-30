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Internação

Eliezer diz que filho recém-nascido com Viih Tube enfrenta doença rara e grave

Ravi nasceu em 11 de novembro e foi internado na UTI no dia 27; o quadro do bebê é desafiador para os médicos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 13:29

Eliezer diz que filho recém-nascido com Viih Tube enfrenta doença rara e grave
Eliezer diz que filho recém-nascido com Viih Tube enfrenta doença rara e grave Crédito: Instagram/@eliezer
Ausente das redes sociais por três dias após a internação do filho recém-nascido, Eliezer apareceu em seu Instagram para agradecer a torcida para a melhora do estado de saúde de Ravi.
"Nosso filho está passando por uma doença rara, que é grave. Mas clinicamente ele está bem porque ele nunca esteve desamparado por Deus", escreveu o ex-BBB.
Ravi nasceu em 11 de novembro e foi internado na UTI no dia 27. Eliezer não disse qual doença o filho enfrenta, mas afirmou que o quadro é desafiador para os médicos. Após o parto, a influenciadora Viih Tube falou que teve complicações.
Eliezer diz que filho recém-nascido com Viih Tube enfrenta doença rara e grave
Eliezer diz que filho recém-nascido com Viih Tube enfrenta doença rara e grave Crédito: Instagram/@eliezer
"Nem consigo explicar, nós estamos cada dia aprendendo um pouco, mas o importante é que ele está bem. Isso até espanta os médicos porque bebês na mesma condição ficam muito piores", disse ele.

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