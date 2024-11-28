Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, é internado em São Paulo

Viih Tube e o filho Ravi Crédito: Instagram/@ravitubbe

Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital em São Paulo. O bebê de duas semanas nasceu em 11 de novembro e teve parto complicado.

"Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho", diz a nota da assessoria.

Após o nascimento de Ravi, a influenciadora também precisou se internar. Ela ficou cerca de 19 horas em trabalho de parto e precisou fazer uma cesariana de emergência. Depois, precisou passar por uma transfusão de sangue e ficou dois dias internada, um deles na UTI.

Ravi também quase foi para a UTI após o parto. A influenciadora contou que o bebê estava prestes a ser encaminhado, mas se recuperou assim que foi colocado em seus braços e não precisou ir.