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Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, é internado em São Paulo

Bebê, que nasceu em 11 de novembro e teve complicações no parto, está na UTI
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 09:53

Viih Tube e o filho Ravi
Viih Tube e o filho Ravi Crédito: Instagram/@ravitubbe
Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital em São Paulo. O bebê de duas semanas nasceu em 11 de novembro e teve parto complicado.
"Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho", diz a nota da assessoria.
Após o nascimento de Ravi, a influenciadora também precisou se internar. Ela ficou cerca de 19 horas em trabalho de parto e precisou fazer uma cesariana de emergência. Depois, precisou passar por uma transfusão de sangue e ficou dois dias internada, um deles na UTI.
Ravi também quase foi para a UTI após o parto. A influenciadora contou que o bebê estava prestes a ser encaminhado, mas se recuperou assim que foi colocado em seus braços e não precisou ir.
Viih Tube e Eliezer já são pais de Lua, de um ano e sete meses.

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