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Eliezer revela que fez cirurgia de emergência no coração dias antes de parto de Viih Tube

Ex-BBB foi submetido a um cateterismo na semana em que seu filho, Ravi, nasceu, mas só tornou o fato público agora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 09:13

Viih Tube e Eliezer recriam foto de primeira gravidez
Viih Tube e Eliezer recriam foto de primeira gravidez Crédito: Reprodução/@viihtube via Instagram
Eliezer usou seu perfil no Instagram para revelar que passou por uma cirurgia cardíaca de emergência recentemente poucos dias antes do nascimento de seu filho, Ravi, fruto de seu relacionamento com Viih Tube. Além do procedimento, ele chegou a ser internado numa UTI.
"Foi um grande susto. Está tudo bem agora. Não contei por alguns motivos pessoais, o principal deles é que estava acontecendo muitas coisas e eu não queria preocupar a minha família, que mora em Volta Redonda. [Estávamos] muito ansiosos pela expectativa do trabalho de parto", explicou.
Eliezer continuou: "O que aconteceu foi que três dias antes de a gente ter o Ravi eu passei por um cateterismo de emergência. Cheguei a ficar na UTI por um dia, internado".
Ravi, fruto de seu relacionamento com Viih Tube, nasceu em 11 de novembro de 2024. Nos dias seguintes, sua mulher também precisou ser internada na UTI para tratar algumas questões de saúde. Atualmente, todos já receberam alta e se reuniram em casa.

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