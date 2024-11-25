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Internacional

'Não sei quando voltarei', diz Adele ao encerrar turnê em Las Vegas e iniciar pausa na carreira

Cantora afirmou não ter planos de voltar aos palcos tão cedo e se despediu do público agradecendo.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 09:06

Adele cancela shows por conta da Covid-19
Cantora Adele Crédito: Reprodução/Instagram/@adele
A cantora Adele, 36, se emocionou ao encerrar sua residência no hotel e cassino Caesars Palace, em Las Vegas. Ao todo, ela passou mais de dois anos se apresentando com o espetáculo "Weekends with Adele", que foi encerrado no sábado (23).
"Foi maravilhoso e sentirei muita a falta de vocês", afirmou a cantora, que foi às lágrimas no palco e disse não ter planejado seus próximos passos -ela já havia revelado uma pausa na carreira assim que terminasse o projeto. "A única coisa em que sou boa é em cantar. Só não sei quando voltarei a querer subir no palco novamente, mas eu amo vocês."
A britânica também compartilhou com a plateia que sua motivação para aceitar o convite do cassino foi o filho Angelo, de 11 anos. "Escolhi fazer uma residência para que eu pudesse manter a vida dele normal", afirmou. "Eu consegui fazer isso e não mudaria por nada no mundo."
"Eu te amo muito, amendoim", disse ela ao menino, que estava na plateia.
O noivo dela, o agente esportivo Rich Paul, também recebeu um agradecimento especial. "Obrigado por sempre me levantar e me fazer sentir que posso fazer o que eu quiser", comentou. "Há momentos em que estou muito cansada ou muito emocionalmente esgotada [e você diz]: 'Venha, querida. Levante-se, querida'. Eu aprecio isso."
Também estavam presentes a mãe de Adele, Penny Adkins, e o ex-marido da cantora, Simon Konecki.
Adele também falou sobre como foi ter Céline Dion na plateia, no mês passado. Ela fez referência ao fato de o palco do cassino foi construído para receber a residência da canadense, que se apresentou por lá entre 2003 e 2007. "Foi um momento em que senti o círculo se completar para mim porque essa é a única razão pela qual eu sempre quis estar aqui", afirmou.

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