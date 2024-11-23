Grazi Massafera desmente boatos de romance com João Villa

Grazi Massafera e João Villa em passeio no Jalapão Crédito: Reprodução @joaohvilla

Grazi Massafera utilizou as redes sociais neste sábado (23) para desmentir os boatos de que teria um romance com o ator João Villa. De férias no Jalapão, no Tocantins, ela falou que os dois são apenas amigos.

"Oi, galerinha da fofoca. Não precisa estar aqui, mas eu vim. Estou aqui com a minha filha, meus amigos e o João, que é amigo nosso. Não existe romance, aqui é só amizade. Parou galera, a gente está passeando".

João Villa, conhecido por sua participação em novelas como “Pega Pega” e “Reis”, também integra o elenco da série “Amor da Minha Vida”. A amizade de João e Grazi começou nos bastidores da novela “Dona Beja”, onde Grazi é a protagonista, aumentando a conexão entre os dois através do amor pela natureza e pelas cachoeiras.