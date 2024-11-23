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Grazi Massafera desmente boatos de romance com João Villa

A atriz utilizou as redes sociais para desmentir os boatos de que teria um romance com o ator
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 09:45

Grazi Massafera e João Villa
Grazi Massafera e João Villa  em passeio no Jalapão Crédito: Reprodução @joaohvilla
Grazi Massafera utilizou as redes sociais neste sábado (23) para desmentir os boatos de que teria um romance com o ator João Villa. De férias no Jalapão, no Tocantins, ela falou que os dois são apenas amigos.
"Oi, galerinha da fofoca. Não precisa estar aqui, mas eu vim. Estou aqui com a minha  filha, meus amigos e o João, que é amigo nosso. Não existe romance, aqui é só amizade. Parou galera, a gente está passeando".
João Villa, conhecido por sua participação em novelas como “Pega Pega” e “Reis”, também integra o elenco da série “Amor da Minha Vida”. A amizade de João e Grazi começou nos bastidores da novela “Dona Beja”, onde Grazi é a protagonista, aumentando a conexão entre os dois através do amor pela natureza e pelas cachoeiras.
Recentemente, Grazi se solidarizou com uma seguidora que afirmou estar “muito solteira” e pediu orações para encontrar um novo amor também. “Orem por mim, estou muito solteira”, dizia a postagem compartilhada por Grazi. "Você não está só! (risos) Só quis ser solidária, por que não?! Aproveitar as orações”, escreveu ela.

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