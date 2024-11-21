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Anitta reage após especulações de gravidez

Fãs começaram a especular após uma chamada de uma entrevista da cantora para o "Fantástico"; entenda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 13:44

Anitta reage após especulações de gravidez
Fãs especulam a gravidez da cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram
Anitta, 31, se manifestou nesta quarta-feira (20) após uma série de rumores, incluindo o de que estaria grávida.
Fãs começaram a especular após uma chamada de uma entrevista da cantora para o "Fantástico". "Falamos sobre o álbum novo, sobre várias outras coisas também...", diz Anitta no vídeo com a repórter Renata Capucci. "Coisas pessoais!", reforçou a jornalista.
Então, surgiram as teorias de que a artista revelaria uma grande novidade, como uma gravidez. "Só não vê quem não quer, gente, a Any tá grávida e vai anunciar o bebê no Fantástico", comentou um perfil no X. "Para que ela ia fazer uma entrevista nacional assim em horário nobre do nada? Ela nem é disso!", disse outro.
Houve ainda as especulações de que Anitta anunciaria sua aposentadoria. "Já tá tudo esquematizado, Anitta vai anunciar a aposentadoria no Fantástico e que a última apresentação dela vai ser no Prêmio Multishow", opinou um fã. A cantora fará uma apresentação especial na premiação e será a primeira homenageada com o Troféu Vanguarda.
Anitta gravou um vídeo depois de todos os rumores e disse que as teorias não procedem. "Eu tô vendo as especulações de vocês no Twitter e gente, não é nada disso, tá?", disse a cantora, aos risos.
Ela disse não saber qual seria a novidade, ou grande anúncio da entrevista. "Nem eu sei quais são as revelações que eu estou revelando na entrevista, mas vocês estão viajando nas teorias. É cocô!", brincou ela.
Anitta já revelou que sonha em ser mãe. "Um sonho, acho que relaxar, ter um ano de uma vida muito tranquila, somente com família, amigos, casar ou ter filhos", disse ela em entrevista a um canal espanhol em junho.
A cantora está namorando o jogador de futebol Vinicius Souza. Apesar dos desejos da artista, antes do namoro, o atleta contou que tinha planos de passar por uma vasectomia. Ele já é pai de duas crianças, frutos de relacionamentos anteriores.

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