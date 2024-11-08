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Anitta dança e diz que fez história após ser indicada ao Grammy com álbum de funk

Brasileira competirá com Shakira e Luis Fonsi na categoria melhor disco pop latino na premiação do ano que vem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 14:25

Anitta será uma das headliners do festival 'Rock the Mountain 2024'
Anitta será uma das headliners do festival 'Rock the Mountain 2024' Crédito: José Francisco/Folhapress
A cantora Anitta fez uma live no Instagram na tarde desta sexta-feira para celebrar sua indicação ao Grammy, que acaba de ser anunciada pela premiação. Ela foi nomeada à categoria de melhor álbum pop latino com "Funk Generation", disco em que canta em inglês, espanhol e português.
"Olha a história sendo feita", ela disse, enquanto dançava em frente a uma televisão onde tocava "Savage Funk", uma das músicas do disco indicado ao troféu. "Deixo vocês com essa", ela seguiu, dando risada e dançando à canção de funk.
Anitta competirá com Shakira, Kali Uchis e Luis Fonsi. Há dois anos ela foi indicada ao Grammy pela primeira vez na categoria artista revelação, mas perdeu para a jazzista Samara Joy.
O Grammy do ano que vem ocorre em fevereiro. Confira o vídeo da cantora nas redes sociais:

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