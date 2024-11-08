Anitta dá uma de diretora em live e reforça rumores de parceria com DJ Alok

Anitta Crédito: José Francisco/Folhapress

Uma live promovida por Anitta, 31, nesta quinta-feira (7) reforçou rumores de uma possível parceria da cantora com o DJ Alok, 33.

Na transmissão, ela participava de uma gravação em espanhol e chegava a 'dirigir' outras pessoas no set. Também chamou a atenção o figurino usado pela musa na ocasião - uma sensual lingerie nude.

Em certo momento da live, foi possível ouvir um membro da equipe mencionar uma entrevista de Anitta com Alok. Isso serviu para intensificar as teorias de que ela e o DJ estariam preparando um projeto conjunto para divulgar em breve.