Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda fora do campo

Blokecore: conheça tendência de compor look usando camisa de futebol

A camisa do seu time do coração não precisa ficar guardada só para os dias de jogo. Nova tendência combina o estilo casual do futebol com o streetwear

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 12:06

O Blokecore é a tendência que une moda e esporte
O Blokecore é a tendência que une moda e esporte Crédito: Adrielle Mariana
Você conhece a expressão “Blokecore”?
Criado em 2021, o termo é uma combinação de duas palavras: a primeira palavra "bloke" é uma gíria inglesa que significa "cara", o que para nós é equivalente ao "mano" brasileiro. Já a palavra "core" é mais popular na internet e denota tendências estéticas específicas. 
O Blokecore faz referência ao estilo de elementos tradicionais do futebol com o streetwear, ou seja, ele reúne peças oversized com conforto, acessórios como maxi cordões, bonés, cinto, além das peças chaves do estilo como: jorts (bermuda mais comprida), tênis, bolsas transversais, entre outros.
Essa nova tendência aponta uma pegada mais descontraída e esportiva no look e estampadas combinadas com a estrela chave: a camisa de futebol. O Blokecore é uma mistura do casual com o esportiva.

No passado, as camisas de time eram vistas unicamente como peças de uso esportivo. Com o tempo, a transformação foi notável na moda, que levou a um interesse crescente por essas peças, incorporando-as cada vez mais ao guarda-roupa e tornando-as símbolo de uma tendência contemporânea.
Essa tendência vem ganhando mais olhares nas passarelas internacionais, como foi na semana de moda de Milão e Paris. E sabe qual o melhor desse estilo? É que você consegue aplicar no seu dia a dia.

Para você se inspirar

E olha, as blusas podem ser adaptadas de acordo com seu estilo. O importante é brincar com as possibilidades e as construções de novas peças. O pulo do gato é saber olhar, combinar as peças e sustentar um look é essencial dentro do seu estilo.
Se você deseja incluir blokecore no seu estilo, a dica é simples: adapte as blusas ao seu estilo, combinando peças e criando visuais autênticos. A moda agora é experimentar e transformar!
*Adrielle Mariana é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi produzido com a supervisão da editora da HZ, Marcella Scaramella.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Moda Beleza Tendência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados