Blokecore: conheça tendência de compor look usando camisa de futebol

Você conhece a expressão “Blokecore”?
Criado em 2021, o termo é uma combinação de duas palavras: a primeira palavra "bloke" é uma gíria inglesa que significa "cara", o que para nós é equivalente ao "mano" brasileiro. Já a palavra "core" é mais popular na internet e denota tendências estéticas específicas.
O Blokecore faz referência ao estilo de elementos tradicionais do futebol com o streetwear, ou seja, ele reúne peças oversized com conforto, acessórios como maxi cordões, bonés, cinto, além das peças chaves do estilo como: jorts (bermuda mais comprida), tênis, bolsas transversais, entre outros.
Essa nova tendência aponta uma pegada mais descontraída e esportiva no look e estampadas combinadas com a estrela chave: a camisa de futebol. O Blokecore é uma mistura do casual com o esportiva.
No passado, as camisas de time eram vistas unicamente como peças de uso esportivo. Com o tempo, a transformação foi notável na moda, que levou a um interesse crescente por essas peças, incorporando-as cada vez mais ao guarda-roupa e tornando-as símbolo de uma tendência contemporânea.
Essa tendência vem ganhando mais olhares nas passarelas internacionais, como foi na semana de moda de Milão e Paris. E sabe qual o melhor desse estilo? É que você consegue aplicar no seu dia a dia.
E olha, as blusas podem ser adaptadas de acordo com seu estilo. O importante é brincar com as possibilidades e as construções de novas peças. O pulo do gato é saber olhar, combinar as peças e sustentar um look é essencial dentro do seu estilo.
*Adrielle Mariana é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi produzido com a supervisão da editora da HZ, Marcella Scaramella.