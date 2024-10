Confira 4 tecidos para ter no armário e aposentar o ferro de passar

Quem nunca se deparou com uma situação de emergência, precisando escolher um look às pressas e se deparou com uma pilha de roupas amassadas? Nessas horas, o ferro de passar se torna a única alternativa. No entanto, com a escolha de certos tecidos, é possível minimizar ou até eliminar essa necessidade. A dica de HZ é investir em peças confeccionadas com tecidos que resistem melhor à formação de vincos e rugas.



Confira quatro opções de tecidos que podem ajudar a aposentar o ferro de passar de vez: