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Do ES

Projeto 'Poetas no Topo' tem participação do capixaba Cesar MC

A 4ª edição do projeto musical da Pineapple também conta com nomes do rap nacional como Xamã, Major RD, Froid e mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 17:04

'Poetas no Topo 4' tem participação do capixaba Cesar MC
'Poetas no Topo 4' tem participação do capixaba Cesar MC Crédito: Felipe Alberto/@pineapplepnpl
Para quem ama um rap raíz, que tal conferir o novo 'Poetas no Topo 4'? O projeto - feito no formato cypher -,  que é a escrita coletiva, fez muito sucesso desde sua primeira edição e abriu as portas para diversos artistas do rap nacional. Depois de um hiato de quatro anos, a Pineapple lança a 4ª edição com diversos nomes do rap incluindo o capixaba Cesar MC. 
O público que aguardava pela volta da essência lírica e afiada do gênero pode se preparar. Artistas que marcaram a história da série em outras edições, como Xamã, Froid, Sain, DK 47, Don L e Raffa Moreira, se juntam com outros rappers já consagrados e expoentes da cena atual, como Major RD, Jotapê, Leall e Ajuliacosta.

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O rapper capixaba é conhecido por seus versos fortes com letras que falam das dificuldades de sua trajetória. Com hits como  "Canção Infantil" e "Minha Última Letra", Cesar também lançou recentemente seu novo álbum musical intitulado "Ligações Estranhas". 
A 4ª edição da obra da Pineapple fala sobre as experiências de cada artista no mundo do rap, além de temas como paz, liberdade, sentimento, poesia crítica e rimas com reflexão. Confira o novo trabalho da 'Poetas no Topo':

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