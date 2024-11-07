Projeto 'Poetas no Topo' tem participação do capixaba Cesar MC

'Poetas no Topo 4' tem participação do capixaba Cesar MC Crédito: Felipe Alberto/@pineapplepnpl

Para quem ama um rap raíz, que tal conferir o novo 'Poetas no Topo 4'? O projeto - feito no formato cypher -, que é a escrita coletiva, fez muito sucesso desde sua primeira edição e abriu as portas para diversos artistas do rap nacional. Depois de um hiato de quatro anos, a Pineapple lança a 4ª edição com diversos nomes do rap incluindo o capixaba Cesar MC.

O público que aguardava pela volta da essência lírica e afiada do gênero pode se preparar. Artistas que marcaram a história da série em outras edições, como Xamã, Froid, Sain, DK 47, Don L e Raffa Moreira, se juntam com outros rappers já consagrados e expoentes da cena atual, como Major RD, Jotapê, Leall e Ajuliacosta.

O rapper capixaba é conhecido por seus versos fortes com letras que falam das dificuldades de sua trajetória. Com hits como "Canção Infantil" e "Minha Última Letra", Cesar também lançou recentemente seu novo álbum musical intitulado "Ligações Estranhas".