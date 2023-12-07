Discretos: Cesar MC e Hemi se casam em cerimônia reservada

Cesar MC e Hemi juraram amor eterno em uma cerimônia intimista, no último sábado (2) Crédito: Reprodução/Instagram/@cesarmc027

No último sábado (2), o rapper capixaba Cesar MC e a personal stylist Hemi se casaram em uma cerimônia reservada para amigos e familiares. O local do casamento não foi divulgado. Três dias após a troca de votos, o artista publicou fotos do casório nas redes sociais, o que fez muitos internautas comentarem a discrição do casal — que, até então, não havia nem divulgado o noivado.

No X, uma seguidora comentou como o artista não expõe a vida pessoal e o rapper respondeu afirmando ser low profile, ou seja, uma pessoa discreta nas redes sociais, que dá pouca visibilidade para a própria vida na Internet.

"Gente, o César MC casou. O cara não expõe a vida pessoal mesmo", escreveu a internauta. "Eu sou low profile (risos)", respondeu o artista.

Eu sou low Profile 01 rs https://t.co/amsMSTEzI7 — Cesar Mc (@CesarMc027) December 6, 2023

O mais perto de um pedido de casamento que os fãs ficaram sabendo foi através de uma música do último álbum do rapper, "Ligações Estranhas", lançado em outubro deste ano. Dedicada à amada, a faixa "Hemi, Casa Comigo?" começa com a gravação de uma ligação em que ele pede para ficarem juntos para sempre.

"Longe de você, não dá pra rеspirar. Paixões são como aviões, todas podem fazеr voar, mas só no seu olhar, um lugar seguro, pra minha alma aterrissar", diz parte da canção.