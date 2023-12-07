Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Discretos: Cesar MC e Hemi se casam em cerimônia reservada
Músico capixaba

Discretos: Cesar MC e Hemi se casam em cerimônia reservada

Rapper divulgou fotos da casamento com a stylist Hemi, que ocorreu no último sábado (2); Na internet, seguidores comentaram discrição do casal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 21:12

Cesar MC e Hemi juraram amor eterno em uma cerimônia intimista, no último sábado (2)
Cesar MC e Hemi juraram amor eterno em uma cerimônia intimista, no último sábado (2) Crédito: Reprodução/Instagram/@cesarmc027
No último sábado (2), o rapper capixaba Cesar MC e a personal stylist Hemi se casaram em uma cerimônia reservada para amigos e familiares. O local do casamento não foi divulgado. Três dias após a troca de votos, o artista publicou fotos do casório nas redes sociais, o que fez muitos internautas comentarem a discrição do casal — que, até então, não havia nem divulgado o noivado.
No X, uma seguidora comentou como o artista não expõe a vida pessoal e o rapper respondeu afirmando ser low profile, ou seja, uma pessoa discreta nas redes sociais, que dá pouca visibilidade para a própria vida na Internet.
"Gente, o César MC casou. O cara não expõe a vida pessoal mesmo", escreveu a internauta. "Eu sou low profile (risos)", respondeu o artista.
O mais perto de um pedido de casamento que os fãs ficaram sabendo foi através de uma música do último álbum do rapper, "Ligações Estranhas", lançado em outubro deste ano. Dedicada à amada, a faixa "Hemi, Casa Comigo?" começa com a gravação de uma ligação em que ele pede para ficarem juntos para sempre.
"Longe de você, não dá pra rеspirar. Paixões são como aviões, todas podem fazеr voar, mas só no seu olhar, um lugar seguro, pra minha alma aterrissar", diz parte da canção.
Entre os convidados do casamento, os artistas capixabas Dudu MC, Noventa e VK Mac também estiveram presentes. Confira as fotos da cerimônia:

Veja Também

Tiee faz show em Vitória neste sábado (9): "Faremos um pagode de verdade"

Réveillon 2024: Frank Aguiar se apresenta em palco na Grande São Pedro

Amigo X: 40 dicas de presentes de até R$ 59,90 para o fim de ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veículo da Prefeitura de Resplendor (MG) transportava estudantes quando atingiu a traseira de uma carreta em Baixo Guandu
"Era um irmão maravilhoso e um pai presente", diz irmã de motorista morto em acidente na BR 259
Duas pessoas morreram em acidente envolvendo ônibus de empresa capixaba em Minas Gerais
Ônibus que saiu do ES se envolve em acidente com mortes em MG
Imagem BBC Brasil
Por que o deus grego Kairós segue importante em momentos chave da vida moderna

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados