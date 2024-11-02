12 perfis de pretos e pretas do ES que você precisa conhecer

Marcus Vinicius Sant'Anna, Crislayne Zeferina, Ury Vieira, MiQ Gonçalves e Carol Inácio Crédito: Vitor Jubini / Renato Moulin / Amanda Nogueira / Reprodução Instagram

Aproveitando que novembro é o Mês da Consciência Negra e os holofotes estão mais direcionados para a causa, HZ separou 12 perfis de capixabas e pessoas que escolheram o Espírito Santo para viver que você precisa conhecer. São influenciadores, artistas, ativistas e profissionais que enfrentam frequentemente a falta de visibilidade que ainda permeia a sociedade. Reconhecendo a importância de apoiar a luta antirracista e valorizar a diversidade, destacamos alguns desses profissionais. Confira:

1. Lucas Xavier

Lucas Xavier é cantor, psicólogo e também faz parte do Bloco Afrokizomba.



2. Márvila Araújo

Márvila é fotógrafa e artista visual. Ela compartilha registros que promovem o resgaste da ancestralidade dos povos pretos.



3. Ury Vieira

Ury é cantora e trompista. Desde 2020 atua como trompista na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES).



4. MiQ Gonçalves

Miq é empreendedor social, artista visual, músico e cineasta. Em suas redes ele compartilha trabalhos e produz conteúdo sobre empreendedorismo social.



5. Afronta MC

Afronta é uma rapper capixaba que tem ganhado grande destaque na cena hip hop. A artista busca retratar o talento e a excelência de pessoas trans, pretas e periféricas.



6. Crislayne Zeferina

Crislayne Zeferina é pedagoga social, graduanda em Direito e presidenta do Instituto Conexão Perifa. Ela atua principalmente na região do Território do Bem, que engloba bairros periféricos de Vitória, com ações de combate à desigualdade social.



7. Fredone Fone

Fredone é artista visual, MC, skatista, beatmaker. Fala sobre o sonho da casa própria, autoconstrução e hip-hop como táticas subversivas de existência, de ocupação e de sobrevivência.



8. Priscila Gama

CEO do Das Pretas, Priscila é Estrategista e Gestora Técnica em múltiplos projetos que versam interseccionalidades em inovacão, inclusão, cultura, prosperidade socioeconômica, brasilidades, territórios periféricos e vulnerabilizados, tecnologias ancestrais e territoriais, impacto e sustentabilidade.



9. Marcus Vinicius Sant'Ana

Marcus Vinicius é historiador, mestre em Estudos Urbanos e apresentador do quadro "Histórias do Cotidiano" da CBN Vitória. Em seu Instagram ele compartilha vídeos sobre história capixaba.



10. Carol Inácio

Carol é comunicadora e influenciadora digital. Compartilha conteúdos sobre autoestima, saúde, bem-estar e estilo de vida.



11. Afari

Afari é cantora e compositora, atriz, mestra de cerimônia e integrante do grupo Melanina MCs. É uma das mais renomadas rappers do Espírito Santo.



12. Ludmila Freitas