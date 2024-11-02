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Inspirações

12 perfis de pretos e pretas do ES que você precisa conhecer

No Mês da Consciência Negra, conheça pessoas do ES que fazem a diferença nas redes sociais com seus trabalhos e conteúdos
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 07:00

Descubra 12 pessoas pretas do ES que estão fazendo a diferença no Instagram com seus trabalhos e conteúdos
Marcus Vinicius Sant'Anna, Crislayne Zeferina, Ury Vieira, MiQ Gonçalves e Carol Inácio Crédito: Vitor Jubini / Renato Moulin / Amanda Nogueira / Reprodução Instagram
Aproveitando que novembro é o Mês da Consciência Negra e os holofotes estão mais direcionados para a causa, HZ separou 12 perfis de capixabas e pessoas que escolheram o Espírito Santo para viver que você precisa conhecer. São influenciadores, artistas, ativistas e profissionais que enfrentam frequentemente a falta de visibilidade que ainda permeia a sociedade. Reconhecendo a importância de apoiar a luta antirracista e valorizar a diversidade, destacamos alguns desses profissionais. Confira:

1. Lucas Xavier

Lucas Xavier é cantor, psicólogo e também faz parte do Bloco Afrokizomba.

2. Márvila Araújo

Márvila é fotógrafa e artista visual. Ela compartilha registros que promovem o resgaste da ancestralidade dos povos pretos.

3. Ury Vieira

Ury é cantora e trompista. Desde 2020 atua como trompista na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES).

4. MiQ Gonçalves

Miq é empreendedor social, artista visual, músico e cineasta. Em suas redes ele compartilha trabalhos e produz conteúdo sobre empreendedorismo social.

5. Afronta MC

Afronta é uma rapper capixaba que tem ganhado grande destaque na cena hip hop. A artista busca retratar o talento e a excelência de pessoas trans, pretas e periféricas.

6. Crislayne Zeferina

Crislayne Zeferina é pedagoga social, graduanda em Direito e presidenta do Instituto Conexão Perifa. Ela atua principalmente na região do Território do Bem, que engloba bairros periféricos de Vitória, com ações de combate à desigualdade social.

7. Fredone Fone

Fredone é artista visual, MC, skatista, beatmaker. Fala sobre o sonho da casa própria, autoconstrução e hip-hop como táticas subversivas de existência, de ocupação e de sobrevivência.

8. Priscila Gama

CEO do Das Pretas, Priscila é Estrategista e Gestora Técnica em múltiplos projetos que versam interseccionalidades em inovacão, inclusão, cultura, prosperidade socioeconômica, brasilidades, territórios periféricos e vulnerabilizados, tecnologias ancestrais e territoriais, impacto e sustentabilidade.

9. Marcus Vinicius Sant'Ana

Marcus Vinicius é historiador, mestre em Estudos Urbanos e apresentador do quadro "Histórias do Cotidiano" da CBN Vitória. Em seu Instagram ele compartilha vídeos sobre história capixaba.

10. Carol Inácio

Carol é comunicadora e influenciadora digital. Compartilha conteúdos sobre autoestima, saúde, bem-estar e estilo de vida.

11. Afari

Afari é cantora e compositora, atriz, mestra de cerimônia e integrante do grupo Melanina MCs. É uma das mais renomadas rappers do Espírito Santo.

12. Ludmila Freitas

Ludmila é modelo, já foi Miss Cachoeiro e atualmente também é empresária. Nas redes sociais ela compartilha conteúdos de moda e beleza.

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