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Dia da Luta da Pessoa com Deficiência

8 perfis de capixabas com deficiência pra você seguir

Confira a seleção de perfis de pessoas com deficiência que produzem conteúdos sobre acessibilidade, diversidade, rotina e muito mais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 12:00

Malu Paris, Mariana Breis, Beethoven e Suzana Lima são alguns dos produtores de conteúdo que você precisa conhecer
Malu Paris, Mariana Breis, Beethoven e Suzana Lima são produtores de conteúdo Crédito: Instagram @maluparis / @marianabreis / @beethovenbrasileiro / @zanalimalima
Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Compreendendo a importância de apoiar maior representatividade e diversidade, HZ separou 8 perfis de pessoas com deficiência pra você seguir. Confira:

1. Suzana Lima

Suzana é comunicadora social, ativista de direitos humanos e produz conteúdos sobre rotina e acessibilidade.

2. Mariana Reis

Mariana é administradora, mestra em Sociologia Política e palestrante. Ela compartilha conteúdos sobre trabalho e dia-a-dia.

3. João Estevão Silveira Filho

João é advogado, possui deficiência visual e atua com o direito de pessoas com deficiências. Confira:

4. Luísa Pitanga

Capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, Luísa compartilha conteúdos a respeito da luta contra o capacitismo.

5. Beethoven Brasileiro

Capixaba que mora em Viana, Beethoven produz conteúdos sobre diversidade e inclusão e viagens.

6. Malu Paris

Malu é surda bilateral e compartilha nas redes conteúdos sobre sua rotina e curiosidades sobre a surdez.

7. Ana Acessível Moda

Ana compartilha sobre moda e rotina nas suas redes sociais

8. Petúnia Rebuli

Petúnia é publicitária e posta conteúdos sobre marketing e posicionamento de marca.

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