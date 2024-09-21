8 perfis de capixabas com deficiência pra você seguir

Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Compreendendo a importância de apoiar maior representatividade e diversidade, HZ separou 8 perfis de pessoas com deficiência pra você seguir. Confira:
1. Suzana Lima
Suzana é comunicadora social, ativista de direitos humanos e produz conteúdos sobre rotina e acessibilidade.
2. Mariana Reis
Mariana é administradora, mestra em Sociologia Política e palestrante. Ela compartilha conteúdos sobre trabalho e dia-a-dia.
3. João Estevão Silveira Filho
João é advogado, possui deficiência visual e atua com o direito de pessoas com deficiências. Confira:
4. Luísa Pitanga
Capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, Luísa compartilha conteúdos a respeito da luta contra o capacitismo.
5. Beethoven Brasileiro
Capixaba que mora em Viana, Beethoven produz conteúdos sobre diversidade e inclusão e viagens.
6. Malu Paris
Malu é surda bilateral e compartilha nas redes conteúdos sobre sua rotina e curiosidades sobre a surdez.
7. Ana Acessível Moda
Ana compartilha sobre moda e rotina nas suas redes sociais
8. Petúnia Rebuli
Petúnia é publicitária e posta conteúdos sobre marketing e posicionamento de marca.