8 perfis de capixabas com deficiência pra você seguir

Malu Paris, Mariana Breis, Beethoven e Suzana Lima são produtores de conteúdo Crédito: Instagram @maluparis / @marianabreis / @beethovenbrasileiro / @zanalimalima

Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Compreendendo a importância de apoiar maior representatividade e diversidade, HZ separou 8 perfis de pessoas com deficiência pra você seguir. Confira:

1. Suzana Lima

Suzana é comunicadora social, ativista de direitos humanos e produz conteúdos sobre rotina e acessibilidade.

2. Mariana Reis

Mariana é administradora, mestra em Sociologia Política e palestrante. Ela compartilha conteúdos sobre trabalho e dia-a-dia.

3. João Estevão Silveira Filho

João é advogado, possui deficiência visual e atua com o direito de pessoas com deficiências. Confira:

4. Luísa Pitanga

Capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, Luísa compartilha conteúdos a respeito da luta contra o capacitismo.

5. Beethoven Brasileiro

Capixaba que mora em Viana, Beethoven produz conteúdos sobre diversidade e inclusão e viagens.

6. Malu Paris

Malu é surda bilateral e compartilha nas redes conteúdos sobre sua rotina e curiosidades sobre a surdez.

7. Ana Acessível Moda

Ana compartilha sobre moda e rotina nas suas redes sociais

8. Petúnia Rebuli