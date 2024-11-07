Do congo ao Convento: mural artístico de Vila Velha ganha prêmio internacional

Mural "Vila Velha Ontem, Hoje e Sempre" Crédito: Edie Hallen / divulgação

O mural "Vila Velha Ontem, Hoje e Sempre", criado pelo coletivo Locomotipo Brasil, foi premiado com o Clap Platinum 2024 na categoria de "Melhor ilustração para indumentária, produtos, murais e outras aplicações". A obra, que ocupa 800m² de pintura em tinta sobre uma pedra cortada, foi instalada na alça da Terceira Ponte, onde anteriormente havia um viaduto.

Projeto promovido pela Prefeitura de Vila Velha, que retrata símbolos do ES como congo, Convento da Penha e a pesca, faz parte de uma iniciativa que visa transformar a cidade em uma galeria de arte a céu aberto.

Roberto Patrício Junior, secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, explica que a ideia da criação do mural "Vila Velha Ontem, Hoje e Sempre" foi inspirada em projetos de renome internacional, como Wynwood Walls, em Miami, e o Street Art Museum, em São Petersburgo. "O objetivo foi transformar a alça da Terceira Ponte (viaduto Theodorico Ferraço) em uma galeria de arte a céu aberto, celebrando a história e a cultura de Vila Velha e proporcionando uma atração turística para quem chega à cidade pela ponte", afirma Roberto.

Mural premiado "Vila Velha Ontem, Hoje e Sempre" Crédito: Edie Hallen / divulgação

A seleção dos artistas para o projeto foi realizada por meio de um chamamento da Lei Paulo Gustavo. Roberto esclarece que "a seleção foi realizada por uma comissão interna que avaliou as propostas a partir de critérios presentes no edital do chamamento". A arte nos ambientes urbanos, segundo ele, tem o poder de cativar tanto os moradores quanto os visitantes, revitalizando espaços públicos e transformando-os em locais de apreciação e identidade cultural. "No caso deste projeto, o mural pretende não apenas ser uma atração visual, mas também fortalecer o vínculo da população com sua própria história e cultura", enfatiza o secretário.

Filipe Motta, sócio-diretor da Locomotipo Brasil, detalha o processo criativo por trás da obra. "Selecionamos os elementos a serem representados nos diferentes temas que fluem entre os aspectos culturais, históricos e naturais, e desenvolvemos a composição da arte". O estilo adotado para a ilustração seguiu por um caminho de mistura de estilos: ora com pinceladas mais marcadas, ora mais realistas, ora com traços e hachuras mais tradicionais, resultando em uma arte dinâmica e moderna, explica Filipe

"Trabalhamos de modo a evitar demasiadas abstrações, para que a arte pudesse conversar com diferentes públicos e ser interpretada de forma fácil por qualquer cidadão, independente de nível de escolaridade, classe social ou familiaridade com o meio artístico, tornando a arte democrática e acessível"

O prêmio Clap Platinum 2024 é um reconhecimento importante para o coletivo Locomotipo Brasil. Filipe celebra a conquista, afirmando que "significa o reconhecimento do nosso trabalho e da importância desse projeto, não só para a cidade de Vila Velha, mas também para a sociedade". Além disso, ele menciona que o coletivo já recebeu diversos prêmios em outras categorias de Design, incluindo um Clap Platinum anterior com o mural no Artsy Hostel, em Vitória.

Mural do coletivo Locomotipo Brasil Crédito: Ana Luzes / Divulgação