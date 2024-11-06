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Detetives do Prédio Azul: sucesso entre a criançada chega ao ES

Grande sucesso do Gloob, 'Detetives do Prédio Azul' traz nova peça teatral para Vitória com elenco original da TV
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 16:07

Detetives do Prédio Azul: sucesso entre a criançada chega ao ES
Detetives do Prédio Azul: sucesso entre a criançada chega ao ES Crédito: RT Imagens / Divulgação
O fenômeno infantil "Detetives do Prédio Azul" (D.P.A.), que conquistou fãs na TV, no cinema e no teatro, está de volta aos palcos com uma nova produção emocionante. A peça "D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood" será apresentada no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, no dia 17 de novembro, às 17h30.
Baseada na série de sucesso do Gloob, que já está em sua 20ª temporada, a nova montagem traz de volta o elenco original da TV, incluindo Samuel Minervino como Max, Stefano Agostini como Zeca e Emilly Puppim como a nova detetive Mel. Os fãs também poderão ver as irmãs feiticeiras Berenice (Nicole Orsini) e Brisa (Cleo Faria), além dos queridos personagens Leocádia (Cláudia Netto), Theobaldo (Charles Myara) e o porteiro Severino Capim (Ronaldo Reis).
Na trama de "D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood", os detetives Max, Zeca e Mel enfrentam um novo desafio quando descobrem que todos os cinemas estão estranhamente fechados. Paralelamente, Theobaldo recebe um convite para dirigir um filme em Magowood, um estúdio cinematográfico mágico. A partir daí, uma série de eventos misteriosos e cômicos começa a se desenrolar, envolvendo Severino, Leocádia e as bruxas Cassandra e Anabel.
Detetives do Prédio Azul: sucesso entre a criançada chega ao ES
Detetives do Prédio Azul: sucesso entre a criançada chega ao ES Crédito: RT Imagens / Divulgação

Serviço

  • Evento: "D.P.A. A Peça 2 - Um Mistério em Magowood"
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro; Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória
  • Data: 17 de novembro de 2024 (domingo)
  • Horário: 17h30
  • Ingressos: Disponíveis em Sympla
  • Informações: WhatsApp: (27) 99707-0714
  • Classificação etária: Livre, menores de 14 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

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