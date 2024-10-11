Numerologia das crianças: conheça a personalidade do seu filho Crédito: Personare

A Numerologia das crianças é uma ferramenta fascinante que nos permite descobrir características e desafios únicos de cada criança, ajudando pais e familiares a orientá-los desde cedo.

Com base no nome completo e na data de nascimento, o Mapa Infantil revela informações preciosas sobre o que motiva a criança , como os outros a veem e os principais desafios que enfrentará ao longo da vida.

A seguir, te explicamos o que o Mapa Infantil revela e como você pode usá-lo no dia a dia para lidar melhor com seu filho.

Numerologia das crianças: o que os números podem dizer?

A Numerologia infantil é composta por diversas análises, cada uma delas com um propósito específico.

Assim, entender essas nuances pode proporcionar informações importantes sobre o desenvolvimento da criança e permitir que pais e responsáveis ofereçam um suporte mais direcionado.

Número de Motivação: representa aquilo que a criança adora e precisa para se sentir bem. É o que a impulsiona e traz contentamento em suas atividades cotidianas. Por isso, conhecer esse número pode ajudar os pais a motivarem seus filhos de forma eficaz, incentivando suas paixões e interesses naturais.

Número de Impressão: reflete a imagem que a criança transmite aos outros. Esse número revela como familiares, amigos e colegas a veem. Por isso, é uma ferramenta útil para ajudar a criança a construir sua autoconfiança e entender como ela se relaciona com o mundo ao seu redor.

Números Repetidos: Números que aparecem mais de duas vezes no Mapa Infantil simbolizam características muito presentes na vida da criança. Assim, essas repetições tornam certos comportamentos mais visíveis ao longo da infância e são um indicativo de traços que merecem atenção e desenvolvimento contínuo.

Lições Existenciais: são os números que indicam o que a criança precisa aprender ao longo da vida. Por isso, compreender essas lições ajuda os pais a direcionar a educação de seus filhos de maneira mais eficaz, permitindo que eles desenvolvam as qualidades e comportamentos necessários para alcançar seu pleno potencial.

Números de Desafio: indicam dons que a criança possui, mas que ela pode resistir em expressar. Com apoio e esforço, esses talentos podem ser aprimorados ao longo do tempo, trazendo grandes recompensas.

Como calcular o Mapa Infantil?

Calcular o Mapa Infantil é um processo simples que oferece uma visão clara sobre o que motiva e desafia o seu filho. Veja como fazer no passo a passo:

Informe o nome completo da criança, exatamente como registrado na certidão de nascimento

Insira a data de nascimento (dia, mês e ano)

Então, gere o Mapa Infantil, que mostrará os números mais significativos da personalidade e os desafios que a criança pode enfrentar.

Veja o exemplo abaixo, que mostra o Mapa infantil do Francisco:

Um exemplo prático

Vamos analisar alguns trechos do Mapa Infantil de Francisco para ilustrar como você pode aplicar essas informações da Numerologia das crianças:

Motivação 9: Francisco deseja ser útil e servir. Ele se sentirá mais realizado ao ajudar os outros e vencer preconceitos. Seus pais podem estimulá-lo a participar de atividades que envolvam o cuidado e a empatia com pessoas de diferentes contextos.

Impressão 8: Ele é visto como maduro e responsável, o que pode ser um desafio para lidar com expectativas. Ensinar Francisco a lidar com figuras de autoridade de forma justa e sem autoritarismo será essencial para seu equilíbrio.

Lição 9: Ao longo da vida, Francisco aprenderá a liderar com carisma e influenciar positivamente os outros. Seus pais podem incentivá-lo a assumir responsabilidades e participar de atividades em grupo, onde ele se sinta útil e capaz de ensinar.

Desafio 4: Francisco pode ter dificuldade em cumprir metas e agir de forma prática. Seus pais podem ajudá-lo a superar esse desafio, incentivando-o a ter mais organização e persistência em suas atividades.

Como a Numerologia das crianças pode ajudar no dia a dia

A Numerologia das crianças não só revela a personalidade do seu filho, mas também oferece ferramentas para que você possa orientá-lo da melhor maneira possível.