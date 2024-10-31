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Filme

Rodrigo Santoro e Bruno Gagliasso revelam detalhes de nova animação brasileira

Animação “Arca de Noé” chega aos cinemas na próxima quinta-feira (7). HZ conversou com parte do elenco sobre o filme
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 11:54

A história entre os ratinhos Tom e Vini promete levar a obra do eterno Vinicius de Moraes para uma nova geração. Dirigido por Sérgio Machado e Alois Di Leo, a animação “Arca de Noé” chega aos cinemas de todo Brasil na próxima quinta-feira (7), com um elenco de peso, como Rodrigo Santoro e Bruno Gagliasso.
Rodrigo Santoro e Bruno Gagliasso fazem parte do elenco da animação Arca de Noé
Rodrigo Santoro e Bruno Gagliasso fazem parte do elenco da animação Arca de Noé Crédito: Reprodução/GloboFilmes
Para conhecer mais sobre a nova animação da Globo Filmes, HZ conversou com Santoro e Gagliasso. Os atores contaram como foi dar vida aos personagens e também revelaram mais detalhes da história, que fala sobre a aventura de dois ratinhos na Arca de Noé. Tudo isso recheado de referências a Vinicius de Moraes.
“É muito lindo poder, de certa forma, trazer a obra do Vinicius para as gerações de hoje. Se você reparar, as músicas têm arranjos mais contemporâneos. E entre algumas cenas, você também consegue ouvir arranjos mais nostálgicos. Tem para os dois, para os pais que viveram essa época e para as crianças que vão escutar uma versão de ‘A Casa’ mais repaginada”, conta Santoro.
“A gente cresce ouvindo falar de Arca de Noé e de Vinicius de Moraes, já está no nosso consciente. Poder passar isso para os nossos filhos é maravilhoso. Vou fazer questão de levar a minha filhinha e os meus filhinhos para dizer: ‘Papai ouvia isso aqui’”, completou Bruno Gagliasso.
Desenho da animação
Desenho da animação "Arca de Noé" Crédito: Globo Filmes
Para Rodrigo Santoro, foi um presente embarcar nessa Arca. “Eu já tinha uma proximidade com toda a obra do Vinicius. E a gente se junta nesse mito universal da Arca de Noé. Temos duas potências muito grandes. A história é muito divertida, com muitos talentos brasileiros, com um DNA muito forte. Tem uma brasilidade pulsante não só na tela, como por trás”.
Como dito pelo ator, a animação conta com outros grandes nomes no elenco. Marcelo Adnet, Alice Braga, Lázaro Ramos, Julio Andrade, Giovanna Ewbank, Eduardo Sterblitch, Ingrid Guimarães, Heloisa Périssé, Babu Santana, Seu Jorge e Chico César são alguns artistas que também participaram da produção.
Na história, Tom, um guitarrista talentoso e pragmático, e Vini, um poeta romântico e sonhador, são uma dupla carismática e caótica de ratos. Quando o grande dilúvio se aproxima, apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos na Arca de Noé. Tom consegue entrar, mas Vini fica para fora e conta com a ajuda de uma barata engenhosa e a boa sorte do destino para se juntar ao amigo.
Com falas atuais, a animação consegue trazer pautas relevantes da sociedade. “É uma espécie de estereótipo de que animação é desenho, logo, é infantil. Há bastante tempo que as animações são feitas contemplando o público de forma geral. Quando a gente fala que é um filme para a família não para vender, mas para contemplar os pais. O filme tem essas camadas”, disse Santoro.
“Daí a importância do cinema, da arte. A gente não vive sem e é isso que estamos fazendo. É levar conhecimento e cultura para todo mundo”, finalizou Bruno Gagliasso.

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