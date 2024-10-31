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Filmes e Séries

'Deadpool & Wolverine' ganha data de estreia no streaming

Filme teve estreia nos cinemas em 24 de julho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 09:30

Cena do filme 'Deadpool e Wolverine'
Cena do filme 'Deadpool e Wolverine' Crédito: Divulgação / FolhaPress
Nesta quarta-feira, 30, foi anunciada a data de estreia de Deadpool & Wolverine nas plataformas digitais. O aguardado filme, estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman, estará disponível no Disney+ a partir de 12 de novembro.
Com uma bilheteria mundial de mais de 1,27 bilhão de dólares (cerca de R$ 6 bilhões), o longa se tornou a 15ª maior bilheteria da história e a oitava mais lucrativa da Marvel, ultrapassando o sucesso de Barbie.
A trama acompanha Deadpool, o irreverente alter ego de Wade Wilson, enquanto ele enfrenta uma ameaça capaz de destruir o Multiverso. Para deter essa catástrofe, ele precisa da ajuda de Wolverine. No entanto, ao reencontrar o velho amigo, Deadpool se depara com uma versão abatida e desiludida do herói. Mesmo com as diferenças, os dois se unem para salvar o mundo.
A produção marca a transição de Deadpool para o Universo Cinematográfico da Marvel e também celebra o retorno de Hugh Jackman ao papel de Wolverine, sete anos após seu último filme.

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