Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

'Planeta dos macacos' ganhará novo filme em 2027

Até agora, a franquia de Planeta dos Macacos conta com 10 filmes; o primeiro foi lançado em 1968
Agência Estado

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 11:21

Planeta dos Macacos
Cena de Planeta dos Macacos Crédito: Divulgação/Fox/Disney
A famosa franquia Planeta dos Macacos ganhará um novo filme, que chegará aos cinemas em 2027. A notícia foi revelada por Steve Asbell, chefe do 20th Century Studios.
De acordo com ele, a ideia do estúdio é investir em mais sequências de franquias que já estão consolidadas. "O primeiro passo foi estabelecer essas franquias e encontrar a cadência certa para Avatar, Planeta dos Macacos, Alien e Predador, especificamente", disse em entrevista ao The Hollywood Reporter.
Asbell ainda explicou que, com o cronograma das próximas edições de Avatar e novos projetos para Planeta dos Macacos e Predador, o estúdio está focado em organizar as franquias e explorar novas produções originais no mercado.
Até agora, a franquia de Planeta dos Macacos conta com 10 filmes. O primeiro foi lançado em 1968 e aborda a história de um astronauta que encontra um planeta Terra dominado por macacos. O último longa, Planeta dos Macacos: O Reinado, foi lançado neste ano e pode ser visto no Disney+.

Tópicos Relacionados

Cinema Streaming Filmes Série
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados