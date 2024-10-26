'Planeta dos macacos' ganhará novo filme em 2027

A famosa franquia Planeta dos Macacos ganhará um novo filme, que chegará aos cinemas em 2027. A notícia foi revelada por Steve Asbell, chefe do 20th Century Studios.
De acordo com ele, a ideia do estúdio é investir em mais sequências de franquias que já estão consolidadas. "O primeiro passo foi estabelecer essas franquias e encontrar a cadência certa para Avatar, Planeta dos Macacos, Alien e Predador, especificamente", disse em entrevista ao The Hollywood Reporter.
Asbell ainda explicou que, com o cronograma das próximas edições de Avatar e novos projetos para Planeta dos Macacos e Predador, o estúdio está focado em organizar as franquias e explorar novas produções originais no mercado.
Até agora, a franquia de Planeta dos Macacos conta com 10 filmes. O primeiro foi lançado em 1968 e aborda a história de um astronauta que encontra um planeta Terra dominado por macacos. O último longa, Planeta dos Macacos: O Reinado, foi lançado neste ano e pode ser visto no Disney+.