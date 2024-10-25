Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estadão

Irmãos Menendez: revisão da pena deve ser definida até o fim da semana; entenda

Revisão do caso dos irmãos que mataram os pais aconteceu por causa da comoção e apelo do documentário da Netflix
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 14:38

Erik e Lyle Menendez, os irmãos Menendez
Erik e Lyle Menendez, os irmãos Lyle Crédito: Netflix/Divulgação
Após o sucesso estrondoso da série Monstros: Irmãos Menendez - Assassinos dos Pais, o caso de Lyle e Erik Menendez voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e chegou a ser reavaliado pela Justiça.
George Gascón, promotor do condado de Los Angeles responsável pelo caso, disse que a conclusão da revisão de pena dos irmãos acontecerá até o final de semana. "Há realmente dois grupos diferentes em meu escritório. Eu tenho um grupo de pessoas, incluindo algumas que estavam envolvidas no julgamento original, que são firmes na posição de que eles devem passar o resto da vida na prisão e que não foram molestados. Enquanto isso, eu tenho outras no escritório que acreditam que, na verdade, eles provavelmente foram molestados e que merecem algum alívio", disse à CNN.
Ele também admitiu que a revisão do caso aconteceu por causa da comoção e apelo que a segunda temporada da série de Ryan Murphy. Além da série, a Netflix também lançou o documentário O Caso dos Irmãos Menendez.

Veja Também

Documentário sobre os irmãos Menendez não traz novas revelações

O procurador disse estar sob pressão para mostrar clemência a Lyle e Erik e encontrar novas evidências que possam provar as acusações de abuso sexual. A decisão irá resultar em uma audiência, inicialmente agendada para 26 de novembro. Dependendo da decisão, a sentença dos irmãos Menendez pode ser reduzida ou anulada.
Gascón ainda afirmou que sua equipe possuí "uma obrigação moral e ética de revisar o que está sendo apresentado a nós para, então, fazer uma determinação se eles merecem uma reavaliação da sentença, mesmo que claramente tenham sido os assassinos".
Erik e Lyle Menendez foram condenados pelo assassinato dos pais, José e Mary Louise "Kitty" Menendez, em 1996. À época, a acusação alegou que os dois cometeram o crime por conta da herança. Os irmãos, porém, defendem que mataram os pais por "medo" e que teriam sofrido uma série de abusos físicos, emocionais e sexuais. Os dois cumprem prisão perpétua sem direito à liberdade condicional.

Veja Também

Irmãos Menendez: tia de Erik e Lyle faz revelação sobre Kitty

'Irmãos Menendez': Entenda a relação de Roy, ex-Menudo, com o caso

Kim Kardashian se comove com série dos irmãos Menendez e pede revisão de julgamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Netflix Série
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados