'Irmãos Menendez': Entenda a relação de Roy, ex-Menudo, com o caso

Roy Rosselló e os irmãos Lyle e Erik Menendez Crédito: Divulgação

Série de sucesso da Netflix, "Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" fez ressurgir o interesse mundial pelo assassinato de José e Kitty Menendez por seus filhos, Lyle e Erik. O crime aconteceu em Beverly Hills, na Califórnia (EUA), no fim da década de 1980.

O ressurgimento do caso também trouxe à tona a relação entre José Menendez e Roy Rosselló, ex-integrante da boy band Menudo. Vice-presidente executivo da gravadora RCA, José era encarregado de promover artistas latinos e desempenhou um papel importante no auge da fama do grupo, no início da década de 1980.

A RCA era responsável por artistas como Duran Duran e Eurythmics, e, através de Menendez, assinou um contrato com o grupo latino. Foi nesta época, quando Roy tinha 14 anos, que o crime teria ocorrido. Décadas depois, ele acusou o agente de abuso sexual. A denúncia foi feita em depoimento a outro documentário, 'Menendez + Menudo: Boys Betrayed', lançado em 2023 e ainda indisponível no Brasil.