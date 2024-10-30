Gabriel de 'Emily em Paris' critica série e diz não saber se volta para 5ª temporada

Lucas Bravo, ator que faz o papel do chef Gabriel em Emily em Paris, criticou a última temporada da série. Em entrevista ao Indiewire, publicada na terça-feira, 29, ele disse estar "frustrado" com os rumos que seu personagem tomou.
O artista pondera se deveria voltar para a próxima temporada da série da Netflix estrelada por Lily Collins. "Me questiono se quero fazer parte da quinta temporada, porque o meu contrato acaba na quarta. Eu realmente quero ver se o Gabriel volta a ser [um personagem] divertido, brincalhão, vivo. Porque interpretar três temporadas como um depressivo, triste e perdido não é divertido", disse.
"O chef 'sexy' fazia parte de mim na primeira temporada, mas fomos nos distanciando cada vez mais por causa das suas ações e dos rumos que o fazem ter. Eu realmente me distanciei do personagem".
Lucas diz que os roteiristas hesitam em desfazer a "receita de bolo" que norteia a trama: "eles não conseguiram medir que [a série] faria tanto sucesso, e são preciosistas para mudar a receita e manter o que já têm".
"Qualquer coisa que pode vir a sair dos trilhos é cuidadosamente retirada. São muitos 'suflês'. Grávida? Não, falso positivo. Indo para Roma? Não, voltando. Há muitos exemplos disso. Da falta de riscos", completou.
Ele ainda afirmou que os atores têm pouca liberdade na produção: "nós não podemos mudar uma palavra ou uma emoção. Eles sabem o que querem e nós só temos que obedecer."