Gabriel de 'Emily em Paris' critica série e diz não saber se volta para 5ª temporada

Emily e Gabriel em "Emily em Paris" Crédito: Netflix/Divulgação

Lucas Bravo, ator que faz o papel do chef Gabriel em Emily em Paris, criticou a última temporada da série. Em entrevista ao Indiewire, publicada na terça-feira, 29, ele disse estar "frustrado" com os rumos que seu personagem tomou.

O artista pondera se deveria voltar para a próxima temporada da série da Netflix estrelada por Lily Collins. "Me questiono se quero fazer parte da quinta temporada, porque o meu contrato acaba na quarta. Eu realmente quero ver se o Gabriel volta a ser [um personagem] divertido, brincalhão, vivo. Porque interpretar três temporadas como um depressivo, triste e perdido não é divertido", disse.

"O chef 'sexy' fazia parte de mim na primeira temporada, mas fomos nos distanciando cada vez mais por causa das suas ações e dos rumos que o fazem ter. Eu realmente me distanciei do personagem".

Lucas diz que os roteiristas hesitam em desfazer a "receita de bolo" que norteia a trama: "eles não conseguiram medir que [a série] faria tanto sucesso, e são preciosistas para mudar a receita e manter o que já têm".

"Qualquer coisa que pode vir a sair dos trilhos é cuidadosamente retirada. São muitos 'suflês'. Grávida? Não, falso positivo. Indo para Roma? Não, voltando. Há muitos exemplos disso. Da falta de riscos", completou.