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Novidade

Netflix cria função para usuário salvar e compartilhar cenas favoritas

A nova função "Moments" permite ao usuário salvar e compartilhar com outros assinantes suas cenas favoritas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 14:58

Imagem Edicase Brasil
Lançamentos de setembro na Netflix estão repletos de suspense e drama Crédito: monticello | Shutterstock
A Netflix acaba de lançar sua nova função "Moments", que permite ao usuário salvar e compartilhar com outros assinantes suas cenas favoritas dos produtos disponíveis no streaming. A novidade está sendo divulgada por meio de uma campanha estrelada por Giancarlo Esposito, Simone Biles, e Cardi B. No vídeo, o ator, a ginasta e a cantora discutem quais são os trechos mais marcantes dos filmes e séries que estão na plataforma.
O Moments permite o salvamento direto de cenas específicas na aba Minha Netflix, como também seu compartilhamento em redes como Instagram e Facebook. "É uma maneira perfeita de interagir com seu conteúdo favorito e compartilhá-lo com amigos. Estamos animados para adicionar ainda mais recursos no futuro para ajudar os membros a aproveitar e compartilhar seus momentos favoritos da Netflix", afirmou a rede à revista Variety.
A nova função já está disponível para celulares iOs. A versão para Android deve ser lançada em breve.

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