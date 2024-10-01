Apoiadores de Trump cancelam Netflix após CEO doar para Kamala Harris

Netflix teve um aumento nos cancelamentos de assinatura Crédito: Monticello | Shutterstock

A Netflix teve um aumento nos cancelamentos de assinatura nos dias após seu cofundador e presidente, Reed Hastings, apoiar Kamala Harris na corrida presidencial dos Estados Unidos e doar milhões para a campanha da democrata.

A taxa de cancelamentos quase triplicou nos EUA após o suporte de Hastings, de acordo com a empresa de pesquisa Antenna. A gigante do streaming tem a menor rotatividade de clientes da indústria.

Doador democrata de longa data, Harris se posicionou a favor de Kamala em uma postagem no X, o antigo Twitter, em 22 de julho. Um dia depois, ele afirmou ter doado US$ 7 milhões, cerca de R$ 38 milhões de reais, para a campanha.

Imediatamente após o endosso de Hastings, apoiadores de Donald Trump começaram a pedir que as pessoas abandonassem o serviço. Alguns postaram fotos mostrando que haviam fechado suas contas junto com a hashtag #CancelNetflix.

Três dias depois que a doação se tornou pública, a Netflix teve seu pior dia de cancelamentos neste ano.

Nem a empresa nem Hastings comentaram ou divulgaram o número de cancelamentos.