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Nos EUA

Fãs de Taylor Swift 'turbinam' doações a Kamala após Trump criticar cantora

Trump declarou: "EU ODEIO TAYLOR SWIFT!" em uma postagem na rede social Truth Social. Esta declaração provocou uma reação em massa dos fãs da cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 10:07

A cantora Taylor Swift
A cantora Taylor Swift Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
Um grupo de fãs da cantora Taylor Swift já arrecadou US$ 211 mil -cerca de R$ 1,1 milhão- em apoio à candidatura de Kamala Harris. As doações foram impulsionadas após Donald Trump dizer no último domingo que odeia a cantora.
Taylor Swift se posicionou sobre as eleições pela primeira vez após debate entre Harris e Trump, realizado na última terça-feira (11). A cantora fez uma publicação no Instagram declarando seu apoio à Kamala: "Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos conquistar muito mais neste país se formos liderados pela calma, não pelo caos".
Ex-presidente adotou tom agressivo ao falar sobre a cantora no domingo (15). Inicialmente, apesar de não ter gostado da manifestação da cantora, o ex-presidente havia dito apenas que não era fã da artista. No entanto, o republicano foi mais agressivo em declaração no domingo (15), afirmando que odeia Taylor Swift.
Após a declaração de Trump, em cerca de 24 horas, a campanha Kamala faturou mais R$ 220 mil doados por fãs de Taylor. O republicano escreveu "EU ODEIO TAYLOR SWIFT!" em uma postagem na rede social Truth Social. A revista Fortune afirmou que, no período entre a publicação e o começo da tarde desta segunda-feira (16), os apoiadores da artista arrecadaram mais de US$ 40 mil (R$ 220 mil) em apoio à campanha democrata. As doações foram feitas para a iniciativa "Swifties for Kamala", criada e mantida pelos admiradores de Taylor.
A meta do grupo é arrecadar US$ 220 mil (R$ 1,2 milhão). A iniciativa foi criada logo após Joe Biden desistir da corrida presidencial, em 21 de julho, e antes mesmo da manifestação de Swift, feita no último dia 10. A iniciativa já mobilizou mais de 3.500 voluntários e recebeu apoio da cantora Carole King e dos senadores Elizabeth Warren, Kristen Gillibrand e Ed Markey. A própria Taylor, no entanto, não se pronunciou sobre a arrecadação dos fãs até o momento.
Equipe viu o ataque como uma oportunidade de chamar a atenção do público usando memes e músicas da artista. "Nós dizemos como transformar essa emoção em ação. Os swifties [fãs de Taylor Swift] sabem que os haters vão odiar, mas também sabemos que podemos fazer mais do que apenas sacudir, sacudir, sacudir", disse um dos membros à revista, fazendo uma referência à canção "Shake It Off.
"Swifties for Kamala" se apresenta como uma coalizão de fãs dedicados a preservar e fortalecer a democracia dos EUA, além de tornar a votação e a política acessíveis. Entre os princípios defendidos pela equipe, estão os direitos das pessoas LGBT+, liberdade reprodutiva em todos os estados, cessa-fogo permanente entre Israel e Hamas, acolhimento de imigrantes e atenção à questão da mudança climática.
Público é incentivado a se voluntariar. O grupo sugere que os fãs se inscrevam como mesários voluntários, sejam operadores de telemarketing -nos EUA, é comum que apoiadores dos partidos liguem para os eleitores apresentando as propostas dos candidatos- ou escrevam cartas e cartões postais para os moradores dos "estados roxos".

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