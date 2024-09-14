"É ridículo que influencers queiram ser atores", diz Silvio de Abreu

Silvio - Pela maneira como eles querem trabalhar, em que você junta todo mundo para escrever. Aí tem outro que dá palpite. Aí tem que ir para Los Angeles para aprovar. Eu não tenho paciência para fazer isso. Eu, como autor, eu falava 'esses são os atores que eu quero fazer' e acabou. Eu não tinha que dar satisfação para ninguém. Agora você tem que dar satisfação para o mundo inteiro, para o mundo de gente que você não sabe quem é. Coisas do tipo 'a fulana não devia chamar Maria, devia chamar Joana'. Não tenho paciência para isso, não quero mais isso, não preciso mais disso. Por isso eu achei que não estava me divertindo.