Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso na internet

Ana Maria Braga se oferece para atuar na novela fake 'Pé de Chinesa'

Apresentadora do Mais Você, da Globo, colocou um figurino que lembra as estampas chinesas e publicou uma foto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 09:41

Ana Maria Braga em
Ana Maria Braga em "Pé de Chinesa" Crédito: Reprodução
Sucesso na internet, a novela fake "Pé de Chinesa" tem conquistado também os famosos e quem entrou na brincadeira nesta sexta-feira (30) foi Ana Maria Braga. Ela se ofereceu e, praticamente, forçou uma escalação para o elenco da trama criada pelos internautas com o uso de inteligência artificial.
A apresentadora do Mais Você, da Globo, colocou um figurino que lembra as estampas chinesas e publicou uma foto: "Perguntaram se farei uma participação especial em Pé de Chinesa. Não nego, nem confirmo", brincou Ana Maria sobre a novela, que tem como protagonistas Jade Picon e Davi Brito, o campeão do BBB 24.
A novela fake atingiu a lista de tópicos mais comentados no X (antigo Twitter) nos últimos dias. Tudo começou com um internauta não identificado, que publicou um anúncio da suposta novela da Globo. Ele criou a sinopse de uma trama e colocou Gloria Perez como autora. Giovanna Antonelli, Fernanda Montenegro, Claudia Raia e Neusa Borges estão no elenco.
Ana Maria Braga recebeu o diagnóstico de Covid-19 na última terça-feira (27), pela quarta vez, e nesta sexta-feira (30) testou negativo. Ela avisou que vai apresentar o programa na próxima segunda-feira.

Veja Também

Ana Maria Braga está com Covid e vira desfalque no Mais Você

Homenagem ao Silvio Santos no 'Mais Você': Ana Maria Braga se veste como o apresentador

Ana Maria Braga explica a polêmica de admitir fumar maconha na 'GloboNews'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ana maria braga Famosos globo tv globo Novela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados