Ana Maria Braga se oferece para atuar na novela fake 'Pé de Chinesa'

Ana Maria Braga em "Pé de Chinesa" Crédito: Reprodução

Sucesso na internet, a novela fake "Pé de Chinesa" tem conquistado também os famosos e quem entrou na brincadeira nesta sexta-feira (30) foi Ana Maria Braga. Ela se ofereceu e, praticamente, forçou uma escalação para o elenco da trama criada pelos internautas com o uso de inteligência artificial.

A apresentadora do Mais Você, da Globo, colocou um figurino que lembra as estampas chinesas e publicou uma foto: "Perguntaram se farei uma participação especial em Pé de Chinesa. Não nego, nem confirmo", brincou Ana Maria sobre a novela, que tem como protagonistas Jade Picon e Davi Brito, o campeão do BBB 24.