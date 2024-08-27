Ana Maria Braga está com Covid e vira desfalque no Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: 6.dez.2023/Globo

A apresentadora Ana Maria Braga, 75, disse nas redes sociais que contraiu Covid e que ficará ausente do Mais Você (Globo) nos próximos dias.

"Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de Covid que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez. Vou precisar de alguns dias para descansar", disse.

"Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta", completou ela.

Recentemente, foi William Bonner quem contraiu a doença. Ele tranquilizou os fãs e telespectadores do Jornal Nacional ao atualizar seu estado de saúde durante o afastamento.