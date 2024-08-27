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Televisão

Ana Maria Braga está com Covid e vira desfalque no Mais Você

Apresentadora está bem e tem todas as vacinas, mas ficará fora por alguns dias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 13:44

A apresentadora Ana Maria Braga
A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: 6.dez.2023/Globo
A apresentadora Ana Maria Braga, 75, disse nas redes sociais que contraiu Covid e que ficará ausente do Mais Você (Globo) nos próximos dias.
"Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de Covid que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez. Vou precisar de alguns dias para descansar", disse.
"Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta", completou ela.
Recentemente, foi William Bonner quem contraiu a doença. Ele tranquilizou os fãs e telespectadores do Jornal Nacional ao atualizar seu estado de saúde durante o afastamento.
O jornalista brincou com os seguidores ao publicar uma foto em que aparecia com a aparência envelhecida, com rugas e cabelos bem brancos, com a ajuda de um filtro. Ao contrário do que se poderia concluir com o registro do "senhor", ele disse estar bem. "Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor", escreveu.

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