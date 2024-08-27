Tony Ramos chora e relembra volta ao trabalho após cirurgia

Tony Ramos se emociona no Mais Você Crédito: Reprodução Globo

O ator Tony Ramos, que acaba de fazer 76 anos, foi o convidado especial do Mais Você (Globo) desta terça-eira (27), sob o comando de Tati Machado e Fabricio Battaglini. Ana Maria Braga está afastada por Covid.

No bate-papo, Tony se lembrou dos momentos difíceis que passou no primeiro semestre quando precisou fazer cirurgias no cérebro. Segundo ele, foi a esposa, Lidiane, quem o encontrou "desfalecido" na cama do casal na mesma hora em que ele se preparava para ir gravar um filme.

"Encostei na cama. Quando minha mulher entra, me vê desfalecido, corpo pendendo para fora da cama, não reagia. A grande atitude dela foi ligar para minha médica. Mandaram uma ambulância. Já fui fazer exames de imagem e fui direto para o centro cirúrgico. Tive uma convulsão após um hematoma no cérebro", rememorou.

Quando acordou, a primeira pessoa que ele avistou foi Lidiane, que fez questão de dizer que estava tudo bem. Recuperado, Tony conta que tinha como costume no hospital repassar as falas de sua peça como um desafio de memória.

A alta de Tony foi no primeiro dia de julho. "Fui terminar o filme ['A Lista'] no dia seguinte. Deus permitiu que eu tivesse isso. Tem gente que não acredita e eu respeito. Foi uma permissão absolutamente divina eu ter tido essa rapidez e poder voltar", disse.