O CineSesc Solar Itinerante é um projeto que leva o cinema móvel a diversas cidades, exibindo filmes nacionais de censura livre Crédito: Divulgação

O CineSesc Itinerante, iniciativa do Sesc Espírito Santo, chega ao Sul do Estado nesta terça-feira (27), em Piúma, levando o CineSolar, a primeira estação móvel de cinema alimentada por energia solar no Brasil. O evento, que será realizado na Praça Dona Carmem, às 18h, é totalmente gratuito e visa democratizar o acesso ao cinema.

O furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, é o protagonista responsável pela magia do CineSolar. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e as banquetas, os sistemas de conversão de energia, armazenamento de som e projeção, incluindo a tela.

Além de promover a inclusão social, o projeto utiliza placas solares para alimentar todo o sistema de projeção e som. Durante o circuito, o CineSesc Itinerante passará por 15 municípios do Espírito Santo, oferecendo sessões de cinema ao ar livre e oficinas, contribuindo para o cumprimento de 10 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Primeiro cinema móvel alimentado por energia solar chega ao Sul do ES Crédito: Divulgação

PRÓXIMAS CIDADES

28 de agosto - Itapemirim

29 de agosto - Marataízes

30 de agosto - Rio Novo do Sul

31 de agosto - Jerônimo Monteiro

1º de setembro - Mimoso do Sul

3 de setembro - Muqui

SERVIÇO

CineSesc Itinerante em Piúma

Data: 27 de agosto

27 de agosto Local: Praça Dona Carmem, Rua João Fernandes Lima, 508 - Bairro Jardim Maily, Piúma

Praça Dona Carmem, Rua João Fernandes Lima, 508 - Bairro Jardim Maily, Piúma Horário: 18h

O CineSesc Itinerante apresenta o primeiro grande circuito de exibições de cinema com energia solar Crédito: Divulgação

SESSÕES