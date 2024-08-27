Primeiro cinema móvel alimentado por energia solar chega ao Sul do ES

O CineSesc Itinerante, iniciativa do Sesc Espírito Santo, chega ao Sul do Estado nesta terça-feira (27), em Piúma, levando o CineSolar, a primeira estação móvel de cinema alimentada por energia solar no Brasil. O evento, que será realizado na Praça Dona Carmem, às 18h, é totalmente gratuito e visa democratizar o acesso ao cinema.
O furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, é o protagonista responsável pela magia do CineSolar. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e as banquetas, os sistemas de conversão de energia, armazenamento de som e projeção, incluindo a tela.
Além de promover a inclusão social, o projeto utiliza placas solares para alimentar todo o sistema de projeção e som. Durante o circuito, o CineSesc Itinerante passará por 15 municípios do Espírito Santo, oferecendo sessões de cinema ao ar livre e oficinas, contribuindo para o cumprimento de 10 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
PRÓXIMAS CIDADES
- 28 de agosto - Itapemirim
- 29 de agosto - Marataízes
- 30 de agosto - Rio Novo do Sul
- 31 de agosto - Jerônimo Monteiro
- 1º de setembro - Mimoso do Sul
- 3 de setembro - Muqui
SERVIÇO
CineSesc Itinerante em Piúma
- Data: 27 de agosto
- Local: Praça Dona Carmem, Rua João Fernandes Lima, 508 - Bairro Jardim Maily, Piúma
- Horário: 18h
SESSÕES
- Sessão 1:
- Vovó, o Trem e Eu (Ficção, 13min20s)
- O Maestro do Tempo (Animação, 16min)
- O Som do Silêncio (Ficção, 10min57s)
- Napo (Ficção, 16min)
- Sessão 2:
- Procura-se (Aventura, 15min)
- Tom Tamborim (Animação, 9min33s)
- Tainá e a Chuva (Animação, 6min)
- Disque Quilombola (Documentário, 13min)
- Era uma noite de São João (Animação, 11min16s)