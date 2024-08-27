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Primeiro cinema móvel alimentado por energia solar chega ao Sul do ES

O CineSesc Itinerante vai levar cinema alimentado por energia solar para 15 municípios, começando em Piúma nesta terça-feira (27)
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 09:45

O CineSesc Solar Itinerante é um projeto que leva o cinema móvel a diversas cidades, exibindo filmes nacionais de censura livre
O CineSesc Solar Itinerante é um projeto que leva o cinema móvel a diversas cidades, exibindo filmes nacionais de censura livre Crédito: Divulgação
O CineSesc Itinerante, iniciativa do Sesc Espírito Santo, chega ao Sul do Estado nesta terça-feira (27), em Piúma, levando o CineSolar, a primeira estação móvel de cinema alimentada por energia solar no Brasil. O evento, que será realizado na Praça Dona Carmem, às 18h, é totalmente gratuito e visa democratizar o acesso ao cinema.
O furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, é o protagonista responsável pela magia do CineSolar. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e as banquetas, os sistemas de conversão de energia, armazenamento de som e projeção, incluindo a tela.
Além de promover a inclusão social, o projeto utiliza placas solares para alimentar todo o sistema de projeção e som. Durante o circuito, o CineSesc Itinerante passará por 15 municípios do Espírito Santo, oferecendo sessões de cinema ao ar livre e oficinas, contribuindo para o cumprimento de 10 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
Primeiro cinema móvel alimentado por energia solar chega ao Sul do ES
Primeiro cinema móvel alimentado por energia solar chega ao Sul do ES Crédito: Divulgação

PRÓXIMAS CIDADES

  • 28 de agosto - Itapemirim
  • 29 de agosto - Marataízes
  • 30 de agosto - Rio Novo do Sul
  • 31 de agosto - Jerônimo Monteiro
  • 1º de setembro - Mimoso do Sul
  • 3 de setembro - Muqui

SERVIÇO

CineSesc Itinerante em Piúma

  • Data: 27 de agosto
  • Local: Praça Dona Carmem, Rua João Fernandes Lima, 508 - Bairro Jardim Maily, Piúma
  • Horário: 18h
O CineSesc Itinerante, promovido pelo Sesc Espírito Santo, apresenta o primeiro grande circuito de exibições de cinema com energia solar, o CineSolar.
O CineSesc Itinerante apresenta o primeiro grande circuito de exibições de cinema com energia solar Crédito: Divulgação

SESSÕES

  • Sessão 1:
  • Vovó, o Trem e Eu (Ficção, 13min20s)
  • O Maestro do Tempo (Animação, 16min)
  • O Som do Silêncio (Ficção, 10min57s)
  • Napo (Ficção, 16min)
  • Sessão 2:
  • Procura-se (Aventura, 15min)
  • Tom Tamborim (Animação, 9min33s)
  • Tainá e a Chuva (Animação, 6min)
  • Disque Quilombola (Documentário, 13min)
  • Era uma noite de São João (Animação, 11min16s)

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