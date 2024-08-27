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Rodrigão foi internado após sangramento; ex-BBB está sob observação

Ex-BBB foi internado na sexta-feira, 23, após sangramento; Adriana Sant’Anna atualizou o estado de saúde atual do marido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 13:33

Ex-BBB Rodrigão passará por cirurgia definitiva após embolização para contenção de um sangramento na glândula suprarrenal
Ex-BBB Rodrigão passará por cirurgia definitiva após embolização para contenção de um sangramento na glândula suprarrenal Crédito: @rodrigaooficial Via Instagram
Adriana Sant'Anna contou em suas redes sociais na segunda-feira, 26, o que levou o ex-BBB Rodrigão ao hospital e por que ele passou por um procedimento emergencial: um sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal. Ele foi internado às pressas nos Estados Unidos, na sexta-feira, 23, onde vive com Adriana.
O sangramento foi contido por meio de uma embolização (técnica que bloqueia o fluxo sanguíneo), mas ele ainda deve passar por uma cirurgia. O médico e amigo pessoal do casal, Antônio Viana de Souza Neto, que escreveu o comunicado que Adriana compartilhou, acompanha o caso.
O ex-BBB está agora no processo pré-operatório, estável e sob "cuidadosa observação", segundo o médico. No post em que atualiza o estado de saúde de Rodrigão, a também ex-BBB, que no fim da semana relatou os momentos de angústia que viveu depois de ficar sabendo, durante um voo, da emergência do marido, escreveu.
"Repito que estamos firmes, alegres em Jesus e confiando na vontade soberana do nosso Pai. Temos amado a Deus com ainda mais intensidade, temos vivido enquanto casal, uma intimidade com Jesus que vai além das orações que mantínhamos em casa. Existe uma presença quase que palpável de Jesus aqui. Vivendo dias inesquecíveis com Jesus e meu amor!"

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