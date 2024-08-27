Rodrigão foi internado após sangramento; ex-BBB está sob observação

Ex-BBB Rodrigão passará por cirurgia definitiva após embolização para contenção de um sangramento na glândula suprarrenal Crédito: @rodrigaooficial Via Instagram

Adriana Sant'Anna contou em suas redes sociais na segunda-feira, 26, o que levou o ex-BBB Rodrigão ao hospital e por que ele passou por um procedimento emergencial: um sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal. Ele foi internado às pressas nos Estados Unidos, na sexta-feira, 23, onde vive com Adriana.

O sangramento foi contido por meio de uma embolização (técnica que bloqueia o fluxo sanguíneo), mas ele ainda deve passar por uma cirurgia. O médico e amigo pessoal do casal, Antônio Viana de Souza Neto, que escreveu o comunicado que Adriana compartilhou, acompanha o caso.

O ex-BBB está agora no processo pré-operatório, estável e sob "cuidadosa observação", segundo o médico. No post em que atualiza o estado de saúde de Rodrigão, a também ex-BBB, que no fim da semana relatou os momentos de angústia que viveu depois de ficar sabendo, durante um voo, da emergência do marido, escreveu.